आर प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास, वर्ल्ड नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल चेस में हराया, बहन भी नहीं पीछे

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व नंबर-एक मैग्नस कार्लसन के खिलाफ क्लासिकल चेस में अपनी पहली जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में लीडर्स पोजिशन हासिल की है. 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर जिन्होंने इससे पहले रैपिड/प्रदर्शनी शतरंज में कार्लसन को हराया है, ने तीन राउंड के बाद 5.5 अंकों के साथ लीडर्स पोजिशन हासिल की. बता दें, प्रज्ञानानंदा चौथे भारतीय हैं, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल चेस में हराया हो.

प्रगनानंद सफेद मोहरों से खेल रहे थे और उनकी जीत ने घरेलू पसंदीदा कार्लसन को अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया. क्लासिकल चेस, जिसे आमतौर पर धीमी शतरंज के रूप में भी जाना जाता है, खिलाड़ियों को अपनी चाल चलने के लिए काफी समय देता है, आमतौर पर कम से कम एक घंटा. कार्लसन और प्रगननंधा ने इस प्रारूप में अपने पिछले तीन मुकाबले ड्रा कराए थे.

First classical win for Praggnanandhaa against Magnus Carlsen. What more to say?



This victory marks a significant milestone in Praggnanandhaa's career. Congratulations! 🌟#NorwayChess pic.twitter.com/ZrCHVexis8 — Norway Chess (@NorwayChess) May 29, 2024

तीसरे दौर के अन्य मुकाबलों में, विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के फैबियानो कारूआना ने मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराया. हार के बाद लिरेन छह-खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे नीचे आ गए. अमेरिकी हिकारू नाकामुरा ने फ्रांस के अलीरेज़ा फ़िरोज़ा के खिलाफ अपना आर्मागेडन गेम जीतकर अतिरिक्त आधा अंक अर्जित किया और स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर रहे. चौथे दौर में नाकामुरा का मुकाबला प्रग्गनानंद से होगा. इससे पहले पुरुष वर्ग में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा को दूसरे दौर में सामान्य टाइम कंट्रोल में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन के खिलाफ ड्रॉ के बाद आर्मागेडोन टाई ब्रेकर बाजी में शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

What a day! Round 3 of Norway Chess saw dramatic changes in the standings:



✨Praggnanandhaa R. achieved his first classical game victory over Magnus Carlsen.

✨Fabiano Caruana defeated World Champion Ding Liren, significantly narrowing the rating gap with the World No. 1.… pic.twitter.com/fTjj7crfN2 — Norway Chess (@NorwayChess) May 29, 2024

भाई की राह पर बहन

प्रागनंधा की बहन आर वैशाली ने महिलाओं की प्रतियोगिता में भी 5.5 अंकों के साथ लीडर्स पोजिशन हासिल की. वैशाली ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अन्ना मुज्यचुक के खिलाफ अपनी बाजी ड्रा कराई. इससे पहले उन्होंने हमतवन कोनेरू हंपी को हराया था. प्रतियोगिता में क्लासिकल टाइम कंट्रोल के तहत प्रत्येक जीत पर तीन अंक मिलते हैं. वैशाली के दूसरे दौर के बाद चार अंक हो गए थे और उन्होंने पहले दौर में आर्मागेडोन (सडन डेथ) बाजी में चीन की जू वेनजुन के खिलाफ हार की भरपाई भी कर ली थी.

महिलाओं में भारत की नवीनतम ग्रैंडमास्टर वैशाली के बाद चीन की लेइ टिंगजी और वेनजुन तीन अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. स्वीडन की पिया क्रेमलिंग और यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक दो अंक के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर हैं जबकि छह खिलाड़ियों की इस डबल राउंड रोबिन प्रतियोगिता में हंपी डेढ़ अंक के साथ छठे स्थान पर हैं.

