दुनिया के सबसे बड़े ईको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्किये का विंझिजम पोर्ट पर हुआ स्वागत

देश के पहले सेमी ऑटोमैटिक बंदरगाह विंझिजम पर दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप सीरीज वाला एमएससी तुर्किये जहाज पहुंचा है. दुनिया के सबसे बड़े ईको-फ्रेंडली कंटेनर जहाज का अदाणी समूह के विंझिजम बंदरगाह पर स्वागत किया गया. तुर्की का यह कंटेनर शिप बुधवार दोपहर को विंझिजम बंरगाह पर पहुंचा. ऐसा पहली बार है जब इतना बड़ा जहाज दक्षिण एशिया के किसी बंदरगाह पर पहुंचा है. इसे भारत के शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है.

Watch: Vizhinjam Port in Kerala welcomed the world's largest eco-friendly container ship, MSC Türkiye, operated by Mediterranean Shipping Company (MSC). This engineering marvel is 399.9 meters long and can carry 24,346 TEUs. Operated by Adani Ports, Vizhinjam is India's first… pic.twitter.com/boPsEPnmkK