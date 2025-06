अदाणी ग्रुप की बड़ी उपलब्धि, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC IRINA विझिंजम पोर्ट पहुंचा

भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC IRINA अब भारत पहुंच चुका है. यह विशाल जहाज अदाणी ग्रुप के विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर सोमवार को डॉक हुआ है और मंगलवार तक वहीं खड़ा रहेगा.

यह पोर्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मई को राष्ट्र को समर्पित किया गया था और अब इतने बड़े जहाज की मेजबानी करके यह भारत के समुद्री कारोबार में एक नया चैप्टर जोड़ रहा है.

कितना बड़ा है ये जहाज?

MSC IRINA की कुल लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है. यानी यह एक स्टैंडर्ड फुटबॉल फील्ड से लगभग चार गुना लंबा है. इसकी कैपेसिटी 24,346 TEUs (ट्वेंटी-फुट इक्विवैलेंट यूनिट) है, जो किसी भी जहाज से सबसे ज्यादा है.

यह पहली बार है जब MSC IRINA किसी दक्षिण एशियाई पोर्ट पर डॉक हुआ है. इससे विझिंजम पोर्ट की इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं और क्षमता को भी दिखाता है. यह पोर्ट अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है.

MSC IRINA में क्या खास है?

यह जहाज ना सिर्फ बड़ा है, बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है. इसमें ऐसी तकनीकें हैं, जो 4% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं. साथ ही, यह एक साथ 26 लेयर तक कंटेनर स्टैक कर सकता है.

यह जहाज मार्च 2023 में लॉन्च हुआ था और अप्रैल 2023 में अपनी पहली यात्रा पर निकला था. यह लाइबेरियन फ्लैग के तहत चलता है और OOCL Spain को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप बन गया है.

विझिंजम पोर्ट के लिए बड़ा मौका

इससे पहले भी विझिंजम पोर्ट पर MSC Turkiye और MSC Michel Cappellini जैसे जहाज आ चुके हैं, लेकिन MSC IRINA का आना इस पोर्ट को ग्लोबल मैप पर और मजबूती से स्थापित करता है. इससे भारत के समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.



