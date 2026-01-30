उत्तर भारत में कौन सा राज्य सबसे तेज तरक्की कर रहा? इकोनॉमिक सर्वे में हुआ खुलासा

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के सपने में अब उत्तर भारत का इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, यूपी उत्तर भारत का सबसे तेज तरक्की करने वाला राज्य बनकर उभरा है. खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूपी ने दूसरे कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया.
क्यों है यूपी नंबर वन?
सर्वे के अनुसार, उत्तर प्रदेश की GSDP में सेकेंडरी सेक्टर (उद्योग) का योगदान 23% से ऊपर पहुंच गया है. राज्य ने ना केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है, बल्कि एक्सपोर्ट और एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के मामले में भी यह उत्तर भारत में सबसे आगे है.
टॉप 5 राज्य (इंडस्ट्रियल शेयर में)
- महाराष्ट्र
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
- कर्नाटक
- गुजरात
बॉटम 5 राज्य
इन राज्यों में बुनियादी ढांचे और निवेश की कमी की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ अब भी चुनौती बनी हुई है.
- सिक्किम
- मणिपुर
- मिजोरम
- नागालैंड
- मेघालय
सर्वे की बड़ी बातें
- वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है.
- केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) 2020 के मुकाबले 4.2 गुना बढ़ गया है.
- रिटेल मुद्रास्फीति अब RBI के 2-6% के दायरे में स्थिर हो गई है.
