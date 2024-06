दुनिया के सबसे कठिन रेगिस्तान में बनाया दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लान्ट : AGM में बोले गौतम अदाणी

अदाणी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) का कहना है कि दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों वाले रेगिस्तान में से एक खावड़ा में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लान्ट मौजूद है, जहां इतनी बिजली बनेगी, जितनी बेल्जियम और स्विटज़रलैण्ड जैसे मुल्कों की ऊर्जा की समूची मांग को पूरा किया जा सकता है.

अदाणी ग्रुप की फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ (Adani Enterprises) वार्षिक आमसभा (AGM of Adani Group) को संबोधित करते हुए गौतम अदाणी ने इन्फ़्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तरक्की के लिए ग्रुप की प्रतिबद्धता ज़ाहिर करते हुए खावड़ा स्थित ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के हमराही बनकर चलना समूह की प्रतिबद्धता है, और जटिल परियोजनाओं को पूरा करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है.

वर्ष 2023 की रिकॉर्डतोड़ उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए गौतम अदाणी ने कहा, "आप खावड़ा के बारे में कल्पना कीजिए, जो दुनिया की कठिनतम परिस्थितियों वाली मरुभूमि में है, और अब वहां सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र का निर्माण हो रहा है... वहां 3,000 मेगावॉट स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) का उत्पादन शुरू हो गया है, और हमने अगले पांच साल में 30 गीगावॉट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है... यह इतनी ऊर्जा होगी, जिससे बेल्जियम और स्विटज़रलैण्ड जैसे मुल्कों की समूची बिजली मांग को पूरा किया जा सकता है..."

"अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के लिए अहम साबित हुआ 2024..."

अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ की 32वीं AGM में समूह के चेयरमैन ने ग्रुप के शेयरधारकों को ग्रुप की भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए सभी कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया. ग्रुप की फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ की लिस्टिंग की 30वीं सालगिरह, और चेयरमैन की 62वीं सालगिरह पर उन्होंने कहा, "अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के लिए साल 2024 मील का बेहद अहम पत्थर साबित हुआ..."

उन्होंने समूह के मूल मंत्रों का ज़िक्र करते हुए कहा, "हमारी नींव तीन मूल सिद्धांतों पर टिकी है, जो साहस, विश्वास और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता हैं..." उन्होंने विपरीत हालात से जूझने की बात करते हुए बताया, "मैंने बनासकांठा के कठोर रेगिस्तान में पल-बढ़कर दृढ़ता का मूल्य सीखा है, और यह शिक्षा मैंने अपनी मां से ली है... मेरे हिसाब से कामयाबी का असल पैमाना विपरीत हालात में डटकर खड़े रहने की क्षमता ही होता है..."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)