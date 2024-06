आगामी बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों का सुझाव, रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर दिया जाए ध्यान

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट (Modi 3.0 Budget) अगले महीने के अंत में पेश किए जाने की उम्मीद है. आगामी बजट 2024-25 (Union budget 2024-25) को लेकर अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)के साथ बुधवार को यहां बजट पूर्व परामर्श बैठक (Pre-budget Meeting) में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही.

बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) के निदेशक और मुख्य कार्यकारी नागेश कुमार और टीसीए अनंत सहित अन्य लोग शामिल हुए.

प्री-बजट बैठक के बाद अश्विनी महाजन ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सरकार को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही है.

नागेश कुमार ने कहा, “हमने विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत पर काफी चर्चा की.”उन्होंने कहा कि बजट में एमएसएमई और कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए. नागेश ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने की वकालत की.

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा है, “केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नयी दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की.”

Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the first Pre-Budget Consultations with leading economists in connection with the forthcoming General Budget 2024-25 in New Delhi, today.



The #PreBudget consultation meeting was also attended by Union… pic.twitter.com/ylVvfv3CtM