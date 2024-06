अदाणी ग्रुप का सबसे अच्छा समय आना अभी बाकी : AGM में बोले गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने सोमवार को कहा कि अपने इतिहास में सबसे दमदार नतीजे, मज़बूत कैश पोज़ीशन और सबसे कम डेट रेश्यो के साथ ग्रुप के पोर्टफ़ोलियो का रास्ता बड़ी उपलब्धियों के वादों के साथ रोशन है. बता दें, अदाणी ग्रुप का प्रदर्शन वित्तवर्ष 2023-24 में बेहद शानदार रहा है.

समूह की फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ (Adani Enterprises) की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में गौतम अदाणी ने शेयरधारकों से कहा कि वित्तवर्ष 2023-24 में हमने 45 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब तक का सबसे अधिक ₹82,917 करोड़ (करीब 10 अरब डॉलर) का EBITDA हासिल किया है, जिसके कारण हमारा टैक्स के बाद मुनाफ़ा सालाना आधार पर 71 प्रतिशत बढ़कर ₹40,129 करोड़ हो गया है. वहीं, हमारा Debt to EBITDA 2.2 गुना पर आ गया है, जो पहले 3.3 गुना पर था.

"अदाणी ग्रुप की लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई पर..."

शानदार प्रदर्शन के कारण अदाणी ग्रुप की लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और कैश बैलेंस ₹59,791 करोड़ है. ग्रुप चेयरमैन ने कहा कि यह प्रदर्शन हमारी स्थिरता को दिखाता है. इसी के कारण हमारी कंपनियों की रेटिंग और आउटलुक अपग्रेड हुए हैं. मौजूदा समय में अंबुजा, ACC और अदाणी पोर्ट AAA रेटिंग की कंपनियां हैं.

ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के लिए भी यह वर्ष काफी शानदार रहा है.

गौतम अदाणी ने शेयरधारकों से कहा कि हमारे एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की संख्या की वृद्धि दर दोहरे अंक में है और यह 8.86 करोड़ पहुंच गई है। साथ ही हमें यह भी सौभाग्य मिला कि लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक टर्मिनल 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

"ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी में परिचालन शुरू..."

AEL के पोर्टफोलियो के तहत मुंद्रा में मौजूद कच्छ कॉपर लिमिटेड ने अपनी ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी में परिचालन शुरू कर दिया है. गौतम अदाणी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस दशक के अंत तक इसे एक लोकेशन पर मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर स्मैलटर बनाना है. इसकी क्षमता एक MMTPA की होगी. इससे भारत को अपनी मेटल की आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.

"अदाणी पोर्ट के लिए भी काफी शानदार रहा साल..."

अदाणी पोर्ट के लिए भी यह वर्ष काफी शानदार रहा है. कंपनी की ओर से 420 MMT कार्गों हैंडल किया गया. चेयरमैन ने कहा कि हमारे 10 पोर्ट ने रिकॉर्ड कार्गो वॉल्यूम हासिल किया है. गोपालपुर और कराईकल पोर्ट का हमने अधिग्रहण किया है, जिससे हमारी स्थिति इस सेक्टर में और मज़बूत हुई है.

रिन्यूएबल एनर्जी में अदाणी ग्रीन एनर्जी की ओर से वित्तवर्ष 2029-30 के लिए अपना लक्ष्य बढ़ाकर 50 गीगावॉट कर दिया, जो पहले 45 गीगावॉट था. इस साल कंपनी ने 2.8 गीगावॉट की क्षमता जोड़ी है, जो भारत में जोड़ी गई कुल अतिरिक्त क्षमता का 15 प्रतिशत है.

गौतम अदाणी ने आगे कहा कि दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट खावड़ा में 12 महीनों में पहले दो गीगावॉट का परिचालन शुरू हो गया है, जो ग्रुप की क्षमताओं को दर्शाता है.

"अदाणी टोटल गैस का CNG स्टेशन नेटवर्क 900 के पार..."

अदाणी टोटल गैस का CNG स्टेशन नेटवर्क 900 को पार कर गया है. वहीं, PNG कनेक्शन 8.45 लाख से बढ़कर 9.76 लाख हो गए हैं. इसके अलावा, 606 नए EV चार्जिंग प्वाइंट लगाए गए हैं. इसके अलावा, भारत के सबसे बड़े बायोमास प्लांट बरसाना के पहले फ़ेज़ को भी पूरा कर दिया गया है.

इसके अलावा ACC और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण करने के साथ कंपनी ने उत्पादन क्षमता को 67.5 MTPA से बढ़ाकर 79 MTPA कर दिया है. वहीं, अधिग्रहण के बाद से प्रति टन EBITDA दोगुना हो गया है.

"मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के लिए अंबुजा सीमेंट सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता..."

गौतम अदाणी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2028 तक सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 140 MTPA करना है. हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि 21.8 किलोमीटर लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के लिए अंबुजा सीमेंट सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.

ग्रुप की मीडिया कंपनी NDTV भी अच्छा कर रही है. डिजिटल के साथ-साथ कंपनी की रीजनल पहुंच बढ़ी है. इसके ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39 प्रतिशत की बढ़त हुई है. गौतम अदाणी ने कहा कि प्रोग्राम की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमने अगली पीढ़ी के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है. इसके साथ मुंबई और दिल्ली NCR में नई सुविधाओं को जोड़ा है.

