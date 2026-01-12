TCS का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 14 प्रतिशत गिरा, 11 हजार कर्मचारी भी घटे

देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 13.91 प्रतिशत घटकर 10,657 करोड़ रुपये रहा. टाटा समूह की कंपनी ने सोमवार को अक्टूबर-दिसंबर, 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजों की सूचना शेयर बाजार को दी.

कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 12,380 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जबकि जुलाई-सितंबर, 2025 तिमाही में लाभ 12,075 करोड़ रुपये रहा था.

हालांकि, समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 4.86 प्रतिशत बढ़कर 67,087 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 63,973 करोड़ रुपये था.

कंपनी के बयान के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में उसका परिचालन लाभ मार्जिन सितंबर तिमाही के स्तर के समान 25.2 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 24.5 प्रतिशत था. टीसीएस के कर्मचारियों की कुल संख्या भी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 11, 151 घटी है.

टीसीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक के. कृतिवासन ने कहा कि सितंबर तिमाही में दर्ज वृद्धि की रफ्तार अगले तीन महीनों में भी जारी रही. उन्होंने बताया कि कृत्रिम मेधा (एआई) खंड से प्राप्त वार्षिक राजस्व 17 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है.

दिसंबर तिमाही में कंपनी के कुल नए सौदे 9.3 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के रहे.