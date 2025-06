शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,850 के पार, अदाणी ग्रुप के शेयर उछले

हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी गुरुवार , 20 जून को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूत रही. शुरुआती कारोबार में, बीएसई सेंसेक्स 276.02 अंक (0.34%)चढ़कर 81,637.89 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 83.05 अंकों (0.33%)की बढ़त के साथ 24,876.30 पर ट्रेड कर रहा था. इसके बाद बाजार में तेजी और बढ़ गई .सुबह 9:48 बजे सेंसेक्स 328.95 अंक (0.40%) की तेजी के साथ 81,690.81 पर और निफ्टी 99.25 अंक (0.40%) की बढ़त के साथ 24,892.50 के लेवल पर नजर आया.

आज की शुरुआत में बाजार का मूड पॉजिटिव नजर आ रहा है. मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान में बढ़ते तनावों के बीच बाजार में यह तेजी ग्लोबल स्तर पर निवेशकों की ओर से की जा रही खरीदारी के चलते देखी गई है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज में 0.93% यानी 22.40 रुपए की तेजी देखने को मिली है और इसका शेयर 2,443.00 रुपए पर पहुंच गया है.

इसके अलावा अदाणी ग्रुप के बाकी कंपनियों के शेयर में भी बढ़त नजर आया.

अदाणी ग्रीन एनर्जी 1.67% या 15.60 रुपए की तेजी के साथ 949.60 रुपए पर पहुंच गया.अदाणी टोटल गैस 1.33% या 8.25 रुपए की तेजी के साथ 630.85 रुपए पर,अदाणी पावर 1.03% या 5.50 रुपए की तेजी के साथ 542.00 रुपए पर, और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 1.25% या 10.30 रुपए की तेजी के साथ 833.90 रुपए ट्रेड कर रहा था.

सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में

सेक्टोरल आधार पर बात करें तो आज सभी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. निफ्टी बैंक 102.35 अंक या 0.18 प्रतिशत बढ़कर 55,679.80 पर कारोबार कर रहा था.निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 16.85 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के बाद 57,143.10 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 62.50 अंक या 0.35 प्रतिशत की गिरावट के बाद 17,950.60 पर था.

बीएसई पर लिस्टेड शेयरों में बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएंडएम, इटरनल, एसबीआई, एक्सिस बैंक और सन फार्मा टॉप गेनर्स रहे. जबकि, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और पावरग्रिड टॉप लूजर्स रहे.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)