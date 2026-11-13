Stock Market Crash: शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम, सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी भी 25,100 के नीचे फिसला

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार ,13 नवंबर, को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई. बाजार खुलते ही चौतरफा बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया. सुबह 9:21 बजे के करीब बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 568.29 अंक (0.69%) की बड़ी गिरावट के साथ 81,342.72 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. वहीं, एनएसई निफ्टी पर भी बिकवाली का सीधा असर पड़ा और यह 208.55 अंक (0.82%) लुढ़ककर 25,100 के अहम स्तर से नीचे यानी 25,090.80 पर आ गया.

ऑटो-आईटी से लेकर मेटल तक सभी सेक्टर धड़ाम

शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार पर चौतरफा दबाव देखने को मिला. प्रमुख इंडेक्स के साथ-साथ सेक्टरवार इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार करते नजर आए. निफ्टी ऑटो, रियल्टी, आईटी, प्राइवेट बैंक, मेटल, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भारी बिकवाली दर्ज की गई. शुरुआती घंटे में सिर्फ फार्मा ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा, जो हरे निशान में टिकने में कामयाब रहा.

बड़े शेयरों के साथ-साथ बाजार के अन्य सेगमेंट में भी सुस्ती छाई रही. शुरुआती सत्र में निफ्टी 100 में 0.34%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.31% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.17% की गिरावट आई. एनएसई के सेक्टरवार आंकड़ों पर नजर डालें तो निफ्टी ऑटो 0.38%, एफएमसीजी 0.06%, मेटल 0.56%, पीएसयू बैंक 0.13%, प्राइवेट बैंक 0.41%, रियल्टी 0.05% और आईटी इंडेक्स 0.25% तक टूटकर लाल निशान में बंद हुए.

कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल और सोने-चांदी में उछाल

एक तरफ जहां शेयर बाजार में गिरावट आई है, वहीं कमोडिटी मार्केट में हलचल देखने को मिली. ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें गुरुवार के मुकाबले उछलकर 95.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं. इसके अलावा, घरेलू सोने के भाव में हल्की तेजी दर्ज की गई और 24 कैरेट सोना बढ़कर 1,37,308 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की चमक भी बढ़कर 1,79,773 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई.

यह भी पढ़ें | एयरटेल चेयरमैन ने बताया भारत में कब तक आएगा 6G, उपभोक्ताओं को क्या फायदा? सुनील मित्तल Exclusive

यह भी पढ़ें | भारत में स्टारलिंक की एंट्री में देरी पर मस्क के आरोप पर एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल ने दिया करारा जवाब