लोकल से ग्लोबल वाली धुरंधर रफ्तार... PM मोदी ने समझाया बजट 2026 का पूरा सार

‘लोकल से ग्लोबल' वाली तेज़ रफ्तार को परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2026-27 को एक दूरदर्शी और गेमचेंजर दस्तावेज बताया है. पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट भारत के विकास ट्रैजेक्ट्री को और स्पीड देता है. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐतिहासिक उपलब्धि का ज़िक्र करते हुए कहा.एक महिला वित्त मंत्री का लगातार नौवीं बार बजट पेश करना अपने आप में रिकॉर्ड है और नारी शक्ति की मजबूती का चमकदार उदाहरण है.

पीएम मोदी के मुताबिक यह बजट सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि 2047 के विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करता है. उन्होंने इसे “अवसरों का हाईवे” बताते हुए कहा कि भारत अब केवल fastest growing economy बनकर रुकना नहीं चाहता देश की नज़रें अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर टिकी हैं.