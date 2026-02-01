विज्ञापन
विशेष लिंक

लोकल से ग्लोबल वाली धुरंधर रफ्तार... PM मोदी ने समझाया बजट 2026 का पूरा सार

पीएम ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है. इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है.

Read Time: 1 min
Share
लोकल से ग्लोबल वाली धुरंधर रफ्तार... PM मोदी ने समझाया बजट 2026 का पूरा सार
नई दिल्ली:

‘लोकल से ग्लोबल' वाली तेज़ रफ्तार को परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2026-27 को एक दूरदर्शी और गेमचेंजर दस्तावेज बताया है. पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट भारत के विकास ट्रैजेक्ट्री को और स्पीड देता है. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐतिहासिक उपलब्धि का ज़िक्र करते हुए कहा.एक महिला वित्त मंत्री का लगातार नौवीं बार बजट पेश करना अपने आप में रिकॉर्ड है और नारी शक्ति की मजबूती का चमकदार उदाहरण है.

पीएम मोदी के मुताबिक यह बजट सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि 2047 के विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करता है. उन्होंने इसे “अवसरों का हाईवे” बताते हुए कहा कि भारत अब केवल fastest growing economy बनकर रुकना नहीं चाहता देश की नज़रें अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर टिकी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now