29 जनवरी को आर्थिक सर्वे, 1 फरवरी को बजट पेश होगा, रिजिजू ने विपक्ष से सहयोग की अपील की

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी के दिन केंद्रीय बजट पेश होगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा भी होगी. किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती है कि संसद कार्यवाही सुचारू रूप से चले और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके.

बजट सत्र पर क्या बोले रिजिजू

उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे सदन चलाने में सहयोग दें. किरेन रिजिजू ने बताया कि आज सदन में 51 सदस्य उपस्थित थे, जो 39 दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जिनको चुनकर भेजती है, उनकी बात संसद में रखने का मौका मिलना चाहिए. हंगामा न हो, एक‑दूसरे की बात भी सुनी जाए. सरकार की ओर से मेरी यह अपील है. उन्होंने कहा कि सदन में सार्थक बहस हो और सभी दल अपनी बात रख सकें, इसके लिए माहौल शांत और सहयोगपूर्ण होना जरूरी है.

बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक

संसद के बजट सत्र के शुरू होने से पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई. इस बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए. कांग्रेस के जयराम रमेश, कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, द्रमुक के टी आर बालू और कई अन्य दलों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया.

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर दो अप्रैल तक चलेगा. केंद्रीय बजट एक फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा.