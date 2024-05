अदाणी ग्रुप के प्रदर्शन से जेफ़रीज़ उत्साहित, ग्रुप की चार कंपनियों के शेयरों में दी खरीद की राय

अमेरिकी निवेश फर्म जेफ़रीज़ की ओर से अदाणी ग्रुप की चार कंपनियों पर खरीद की राय दी गई है, जिनमें अदाणी एंटरप्राइज़ेज़, अदाणी पोर्ट, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स और अंबुजा सीमेंट का नाम शामिल है. जेफ़रीज़ द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि वित्तवर्ष 2024 में अदाणी ग्रुप के EBITDA में सालाना आधार पर 40 प्रतिशत की तेज़ी दर्ज की गई है.

अमेरिकी फ़र्म ने कहा कि 2023 की शुरुआत में शॉर्टसेलर की रिपोर्ट के बाद भी ग्रुप का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और यह 'सेटबैक' को 'कमबैक' में तब्दील करने में कामयाब रहा है.

रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रुप का EBITDA (इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कंपनियों के मुनाफ़े को मापने वाला मापदंड) वित्तवर्ष 2024 में सालाना आधार पर 40 प्रतिशत बढ़ा है. वहीं, ग्रुप लेवल पर लीवरेज रेश्यो भी सुधरकर कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गया है.

रिपोर्ट में कहा गया, "वित्तवर्ष 2024 में ग्रुप का फ़ोकस कर्ज़ और संस्थापकों के गिरवी शेयर कम करने पर रहा है... सालाना आधार पर ग्रुप के कुल EBITDA में 40 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला... ग्रुप ने इक्विटी के ज़रिये रणनीतिक निवेशकों और डेट के माध्यम से फ़ंड भी जुटाया है... वहीं, प्रवर्तकों ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है... वहीं, ग्रुप का मार्केट कैप भी फिर से पुराने स्तर पर आ गया है..."

आगे कहा गया कि ग्रुप दोबारा कारोबार विस्तार के पथ पर आ गया है, और अगले एक दशक में 9000 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹750813 करोड़) के कैपेक्स की योजना बनाई गई है.

अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ वित्तवर्ष 2027 तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का उत्पादन शुरू करने के लिए अपनी कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ा रहा है. वहीं, नवी मुंबई एयरपोर्ट का कार्य वित्तवर्ष 2025 में पूरा हो सकता है. डेटा सेंटर प्रोजेक्ट भी रफ़्तार पकड़ रहे हैं. अदाणी पोर्ट की ओर से पांच वर्ष का बिज़नेस रोडमैप दिया गया है, जिसमें वित्तवर्ष 2024 से 2029 के लिए EBITDA में 18 प्रतिशत CAGR का लक्ष्य रखा गया है. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स के EBITDA में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. अदाणी टोटल गैस के EBITDA में सालाना आधार पर 27 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है. ऐसा लागत कम होने के कारण मार्जिन बढ़ने और 15 प्रतिशत वॉल्यूम में वृद्धि होने के कारण हुआ है. जेफ़रीज़ का कहना है कि अंबुजा सीमेंट की ओर से सीमेंट कैपेसिटी को दोगुना किया जा रहा है.

