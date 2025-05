India Pakistan War: भारत-पाकिस्तान तनाव के चलते 24 एयरपोर्ट्स बंद, एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

भारत -पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव (India-Pakistan Tensions) को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सूचित किया है कि गुरुवार शाम तक देश भर के 24 एयरपोर्ट्स को नागरिक उड़ान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में भारतीय शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद तनाव और बढ़ गया है. भारत -पाकिस्तान के बीच बढ़ते वॉर (India Pakistan War) के खतरे के जवाब में, कई भारतीय एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से सिक्योरिटी चेक को देखते हुए अतिरिक्त समय देने और बढ़ी हुई सुरक्षा जांच में सहयोग करने का आग्रह किया गया है.

सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत लिया गया फैसला

मंत्रालय ने एयरपोर्ट्स बंद होने की अवधि या इस कदम के पीछे के कारणों को स्पष्ट नहीं किया.हालांकि, एयरपोर्ट्स को बंद करना एक व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसमें कई प्रभावित एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थित हैं.

उत्तरी और पश्चिमी भारत में कनेक्टिविटी प्रभावित होने की उम्मीद

नागरिक उड़ानों के बंद होने से उत्तरी और पश्चिमी भारत में कनेक्टिविटी प्रभावित होने की उम्मीद है, और यात्रियों से एयरपोर्ट्स पर जाने से पहले एयरलाइनों से जांच करने का आग्रह किया गया है.नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने देश की सभी एयरलाइंस और हवाई अड्डों से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की सलाह दी है.

एयरपोर्ट्स पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी चेकिंग

सभी यात्रियों को सभी हवाई अड्डों पर सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक (एसएलपीसी) से गुजरना होगा, जिसे अक्सर प्री-बोर्डिंग निरीक्षण के रूप में जाना जाता है.सभी हवाई अड्डे के टर्मिनलों पर वाहनों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी, प्रवेश से पहले आईडी की जांच की जाएगी और यात्रियों के सामान की जांच की जाएगी. टर्मिनल भवनों में आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. तदनुसार एयर मार्शलों की तैनाती की जाएगी.

बीसीएएस ने अपने आदेश में कहा, "पहलगाम में हाल ही में हुए हमले और उसके बाद बढ़ी सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, सभी नागरिक उड्डयन प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों, हवाई अड्डों, वायु सेना स्टेशनों, हेलीपैड, उड़ान स्कूलों और विमानन प्रशिक्षण संस्थानों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि देश में कोई अप्रिय घटना न हो. तदनुसार, सभी हितधारकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है."

एयर इंडिया ने 75 मिनट पहले चेक-इन बंद होने की कही बात

एयर इंडिया ने कहा, "हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के कारण, देश भर के यात्रियों को चेक-इन और बोर्डिंग के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक-इन बंद हो जाएगा."

#TravelAdvisory



In view of an order by the Bureau of Civil Aviation Security on enhanced measures at airports, passengers across India are advised to arrive at their respective airports at least three hours prior to scheduled departure to ensure smooth check-in and boarding.… — Air India (@airindia) May 8, 2025

अकासा एयर ने कम से कम तीन घंटे पहले पहुंचने का किया आग्राह

अकासा एयर ने एक्स पर इसी तरह का नोटिस पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, "देश के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के कारण, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रस्थान से कम से कम तीन घंटे पहले पहुंचें. यह एक सुचारू चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए है."

#TravelUpdate: Due to enhanced security measures at all airports across India, we request you to reach the airport at least 3 hours prior to departure, to ensure a seamless check-in and boarding experience. Please ensure you carry valid government approved photo identification… — Akasa Air (@AkasaAir) May 8, 2025

"यात्रियों को एयरपोर्ट्स में एंट्री के लिए सरकार द्वारा अप्रूव्ड वैलिड फोटो आईडी साथ रखना होगा. चेक किए गए बैगेज के अलावा, 7 किलोग्राम तक वजन वाले केवल एक हैंडबैग की अनुमति होगी. सभी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना होगा."

इंडिगो ने भी यात्रियों को दी ये सलाह

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने भी एक बयान जारी किया, "इन असाधारण समय के दौरान, सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षा जांच और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें. हम आपकी समझ और सहयोग की सराहना करते हैं."

#6ETravelUpdate



In these extraordinary times, heightened security measures are taken up across all airports. We request you to allow some extra time for your journey to accommodate security checks and formalities. We appreciate your understanding and cooperation. — IndiGo (@IndiGo6E) May 8, 2025

पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण, भारतीय एयरलाइंस ने इस सप्ताह देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया.