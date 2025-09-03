विज्ञापन
विशेष लिंक

'ट्रंप टैरिफ की दवा है जीएसटी सुधार', नीलेश शाह से NDTV Profit की Exclusive बातचीत

GST Reforms India: नीलेश शाह का मानना है कि जीएसटी 2.0 सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे. यह न सिर्फ खपत बढ़ाएंगे बल्कि प्राइवेट निवेश को भी नई गति देंगे और अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने में मदद करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
'ट्रंप टैरिफ की दवा है जीएसटी सुधार', नीलेश शाह से NDTV Profit की Exclusive बातचीत
GST impact on stock market: कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह का कहना है कि अभी शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.
नई दिल्ली:

सितंबर का महीना जीएसटी सुधारों के लिहाज से बेहद अहम है. आज यानी 3 सितंबर से जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब को आसान बनाने और सिर्फ दो स्लैब यानी 5% और 18% पर लाने पर विचार किया जा रहा है. इसे GST 2.0 कहा जा रहा है.

माना जा रहा है कि यह कदम घरेलू खपत को बढ़ावा देगा और त्योहारी सीजन में मार्केट को सहारा देगा. हालांकि, ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि इससे सरकार की टैक्स वसूली पर थोड़ा असर पड़ेगा.

खपत बढ़ेगी लेकिन राजस्व पर असर

ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, जीएसटी में बदलाव से कुल टैक्स कलेक्शन पर 50-60 बेसिस प्वाइंट यानी लगभग 0.3-0.4% जीडीपी तक का असर पड़ सकता है. वहीं एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का अनुमान है कि जीएसटी कलेक्शन में 5-6% की कमी आ सकती है. हालांकि, एनालिस्ट मानते हैं कि खपत में तेजी आने से जीडीपी पर नकारात्मक असर काफी हद तक कम हो जाएगा.

शेयर बाजार पर कैसा होगा असर?

NDTV Profit के साथ Exclusive बातचीत के दौरान कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह ने कहा कि अभी शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. उन्होंने बताया कि अमेरिकी टैरिफ को फिलहाल शॉर्ट-टर्म माना जा रहा है, लेकिन अगर यूरोपियन देश भी इसमें शामिल होते हैं या नए प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगता है तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है. 

नीलेश शाह के मुताबिक, फिलहाल मार्केट का मूवमेंट इवेंट्स से तय होगा और लंबे समय के निवेशकों के लिए यह "Buy on Correction" वाली स्थिति होगी.

खपत से निवेश को मिलेगा सहारा

नीलेश शाह ने कहा कि जीएसटी सुधार 'एक पत्थर से कई निशान' जैसा होगा. इससे टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा, खपत बढ़ेगी और घरेलू मांग मजबूत होगी. यही नहीं, खपत बढ़ने से प्राइवेट निवेश (Private Investment) को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि अभी निवेश धीमा है, लेकिन जीएसटी सुधार (GST Reform India) से कंपनियां कैपेक्स बढ़ा सकती हैं.

प्राइवेट कैपेक्स के लिए माहौल तैयार

नीलेश शाह का कहना है कि भारत में प्राइवेट कैपेक्स के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं. बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी है, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड स्तर पर है, आईपीओ और OFS मार्केट में कैपिटल उपलब्ध है और कंपनियों की क्षमता उपयोग 75% से ज्यादा है. अगर जीएसटी सुधार खपत बढ़ाएंगे तो इससे निवेश में भी तेजी आएगी.

US टैरिफ के असर को कैसे करेगा ऑफसेट?

शाह का मानना है कि जीएसटी सुधार सही दिशा में कदम है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ के असर से बाहर निकलने के लिए और भी कदम उठाने होंगे. भारत को नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च-डेवलपमेंट में आत्मनिर्भर बनना होगा. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डेटा लोकलाइजेशन जैसे कदम तुरंत उठाए जा सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में 5-10 साल का रोडमैप बनाना होगा.

ये भी पढ़ें- GST परिषद की बैठक आज से शुरू, Tax स्लैब कटौती पर होगा बड़ा फैसला, रोजमर्रा के सामान से लेकर कार तक होंगे सस्ते!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GST Reforms, Trump Tariffs India, GST Rate Cuts, US Tariffs Impact
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com