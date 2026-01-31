Budget 2026 : बजट के 'धनकुबेर' बनेंगे ये शेयर! डिफेंस और पावर सेक्टर में आ सकती है बड़ी तेजी, देखें पूरी लिस्ट

केंद्रीय बजट 2026 से पहले शेयर बाजार में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. आम निवेशक से लेकर बड़े फंड मैनेजर तक यह जानना चाहते हैं कि इस बार बजट में किन सेक्टरों को फायदा मिल सकता है और कौन से शेयर आगे चलकर बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. बीते कुछ दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जरूर दिखा है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पर बजट से बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं. यही वजह है कि बजट से पहले कई शेयरों में हलचल साफ नजर आने लगी है.

बजट 2026 में सरकार किन सेक्टरों पर दे सकती है जोर?

बजट 2026 में सरकार का फोकस चुनिंदा सेक्टरों पर रह सकता है. इनमें डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, अफोर्डेबल हाउसिंग और कैपिटल गुड्स शामिल हैं. इसके साथ ही निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कुछ बाजार से जुड़े कदम उठाए जा सकते हैं. छोटे कारोबारियों और माइक्रो लोन से जुड़े सेक्टर जैसे MSME और MFI को आसान कर्ज मिले, इसो लेकर भी फैसले आने की उम्मीद है.

डिफेंस सेक्टर फिर बना फेवरेट: BEL, HAL, BDL पर नजर

डिफेंस सेक्टर एक बार फिर बजट का बड़ा फायदा उठाने वालों में शामिल हो सकता है. मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज हाउस को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL, भारत डायनामिक्स यानी BDL और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स यानी HAL से सबसे ज्यादा उम्मीद है. पिछले बजट के बाद से ही डिफेंस शेयरों ने मजबूत प्रदर्शन किया है और इस बार भी इस सेक्टर में नई तेजी की उम्मीद जताई जा रही है.

पिछले बजट के बाद डिफेंस शेयरों ने दिया दमदार रिटर्न

पिछले बजट के बाद डिफेंस शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी.

MTAR Technologies ने करीब 68 फीसदी का रिटर्न दिया था.

BEL और GRSE जैसे शेयरों ने 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दिखाई थी.

Solar Industries, Astra Microwave और Paras Defence जैसे शेयरों ने भी निवेशकों को अच्छा फायदा दिया.

हालांकि कुछ शेयरों में गिरावट भी आई, जिससे यह साफ हुआ कि इस सेक्टर में हर शेयर एक जैसा प्रदर्शन नहीं करता और सही चुनाव बेहद जरूरी है.

बजट से पहले डिफेंस इंडेक्स में तेजी

Budget 2026 से पहले Nifty India Defence Index में भी मजबूती देखी गई है. बीते एक महीने में यह इंडेक्स करीब 7 फीसदी चढ़ा है. जनवरी में MTAR, BEL और Solar Industries जैसे शेयरों में अच्छी तेजी आई है, जबकि HAL, BDL, GRSE और Data Patterns जैसे शेयरों में सीमित बढ़त दिखी है. कुछ शेयर ऐसे भी रहे जो बाकी सेक्टर से पीछे रह गए.

डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद

ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक FY27 के लिए डिफेंस बजट में करीब 9 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि डिफेंस खर्च GDP के करीब 0.5 फीसदी के आसपास बना रह सकता है. ड्रोन, नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और एयरफोर्स व नेवी से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा पैसा खर्च होने की उम्मीद है. इससे डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के ऑर्डर और कमाई दोनों में सुधार हो सकता है.

इंफ्रा और कैपिटल गुड्स शेयरों पर भी दांव

बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर भी चर्चा में हैं. L&T, ABB India, Siemens, Hitachi Energy India, Siemens Energy और KEC International जैसे शेयरों को लेकर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव हैं. सड़क, रेलवे, पावर ग्रिड और बड़े प्रोजेक्ट्स पर सरकार का खर्च बढ़ने से इन कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है.

सीमेंट और बिल्डिंग मटीरियल शेयरों में मौका

घर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों पर जोर बढ़ा तो सीमेंट कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है. UltraTech Cement और JK Cement जैसे शेयर बजट से जुड़े फायदे उठा सकते हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग और सरकारी प्रोजेक्ट्स बढ़ने से इन कंपनियों की डिमांड मजबूत रह सकती है.

पावर और रिन्यूएबल सेक्टर भी फोकस में

बजट 2026 में पावर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर भी खास ध्यान रहने की उम्मीद है. Tata Power, NTPC, NTPC Green, Waaree Energies, Premier Energies और Acme Solar जैसे शेयर संभावित फायदे में रह सकते हैं. इसके अलावा गैस से जुड़ी कंपनियां जैसे GAIL, Petronet LNG, IGL, Mahanagar Gas और Gujarat Gas भी बजट से पॉजिटिव संकेत पा सकती हैं.

रियल एस्टेट शेयरों में भी दिख सकती है हलचल

बजट में अगर हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट मिला तो रियल एस्टेट कंपनियों में भी हलचल आ सकती है. Brigade Enterprises, Prestige Group, Sobha, Lodha Group और Godrej Properties जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं. सस्ते घर और आसान लोन से इस सेक्टर को सहारा मिल सकता है.

निवेशकों के लिए क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट के बाद डिफेंस और कैपिटल गुड्स सेक्टर में कमाई का फोकस ज्यादा मजबूत हो सकता है. हालांकि हर शेयर में पैसा लगाना सही नहीं होगा. जिन कंपनियों की डिलीवरी मजबूत है, लोकल प्रोडक्शन ज्यादा है और कैश फ्लो बेहतर है, वही लंबी रेस में आगे निकल सकती हैं. Axis Securities ने MTAR और BEL को पसंद किया है, जबकि Anand Rathi की पसंद HAL और Solar Industries हैं.

बजट 2026 को लेकर उम्मीद है कि यह सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि आम निवेशकों के भरोसे को भी मजबूत करेगा. डिफेंस, पावर और इंफ्रा जैसे सेक्टर सीधे देश की ग्रोथ से जुड़े हैं. ऐसे में बजट से जुड़े ऐलानों के बाद इन शेयरों में आगे भी हलचल बनी रह सकती है और यही वजह है कि बाजार की नजर इन नामों पर टिकी हुई है.

नोट- एक्सपर्ट्स की सलाह है कि बजट के दिन बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहता है, इसलिए किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें.