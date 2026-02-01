Share Market Live: बजट भाषण से पहले ही बाजार चढ़ा, 25300 के ऊपर निकला निफ्टी, सेंसेक्स भी झूमा

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने से पहले रविवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ करने के बाद, 30 शेयरों वाला BSE-सेंसेक्स उतार-चढ़ाव से गुजरा और 13 अंक चढ़कर 82,282.82 अंक पर पहुंच गया. वहीं 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी मामूली बढ़त के साथ खुलने के बाद 7.90 अंक फिसलकर 25,312.75 अंक पर आ गया. बाद में दोनों में और गिरावट देखी गई. आज कमोडिटी मार्केट भी खुला है, जहां सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई.

जैसी कि उम्‍मीदें जताई जा रही हैं, डिफेंस और इंफ्रा से जुड़े शेयर आज फोकस में रहने वाले हैं. इससे पहले शुक्रवार को पिछले सत्र में, मार्केट में लगातार तीन दिनों की बढ़त पर ब्रेक लगा था. निफ्टी 98.25 अंक या 0.39% गिरकर 25,320.65 पर और सेंसेक्स 296.59 अंक या 0.36% गिरकर 82,269.78 पर बंद हुआ था.

Share Market Live Updates:

निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट

केंद्रीय बजट पेश होने से पहले शुक्रवार को एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ. निफ्टी 50 0.05% बढ़कर 25,333 पर और सेंसेक्स 0.14% बढ़कर 82,388.97 पर खुला. हालांकि, खुलने के कुछ ही मिनटों बाद निफ्टी 0.09% गिरकर कारोबार कर रहा था और सेंसेक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ.

Nifty-Sensex Live: मेटल और बैंक शेयरों का हाल

NSE पर, 15 में से 12 सेक्टर लाल निशान में ट्रेड करते दिखे. निफ्टी मेटल और निफ्टी पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी डिफेंस, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो ही हरे निशान में रहे. दूसरी ओर, बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. NSE मिडकैप 150 में 0.57% और NSE स्मॉलकैप में 1.05% की गिरावट दर्ज की गई.

HAL, BEL और अन्य डिफेंस स्टॉक फोकस में

1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 के दौरान रक्षा (Defence) से जुड़े शेयरों पर सभी की निगाहें बनी हुई है. निवेशकों को डिफेंस अलोकेशन में सामान्य बढ़ोतरी और स्वदेशीकरण (Indigenisation) पर सरकार के निरंतर जोर देने की उम्मीद है. हालांकि बाजार को बजट में आवंटन की राशि को लेकर किसी बड़े आश्चर्य की उम्मीद नहीं है, लेकिन सारा ध्यान इस बात पर है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है, ऑर्डर कितनी जल्दी फाइनल हो रहे हैं और खरीद की समयसीमा कितनी स्पष्ट है.

डिफेंस पीएसयू (सरकारी कंपनियों) में, मजबूत ऑर्डर बुक और बेहतर कामकाज वाली कंपनियां सुर्खियों में रहने की उम्मीद है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) को अपने विमान और इंजन निर्माण के पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स से लाभ मिलने की संभावना है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार और संचार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है. मिसाइल निर्माण में अपनी भूमिका के कारण भारत डायनामिक्स भी निवेशकों की रडार पर है, वहीं नौसेना के आधुनिकीकरण के बीच मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स जैसे जहाज निर्माताओं पर भी नज़र रखी जा रही है.

स्वदेशीकरण की मुहिम तेज होने के साथ निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माताओं में भी दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है. लार्सन एंड टुब्रो (L&T) बड़े प्लेटफॉर्म और सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्य लाभार्थी बना हुआ है, जबकि कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब-सिस्टम के बढ़ते स्थानीयकरण से भारत फोर्ज, डेटा पैटर्न्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव को लाभ मिलने की संभावना है.

सरप्राइज घोषणा से चढ़ेगा बाजार

हालांकि बाजार को बजट 2026 से बहुत कम उम्मीदें हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में बड़ी तेजी ला सकता है. बजट के दिन, यानी आज 1 फरवरी 2026 को, दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE एक विशेष ट्रेडिंग सत्र के लिए खुले हैं. निवेशक बजट 2026 में होने वाली प्रमुख नीतिगत घोषणाओं पर बारीकी से नजर रखने वाले हैं.

फिलहाल उम्मीदें सीमित हैं और मुख्य रूप से नीतियों की निरंतरता पर केंद्रित हैं. निवेशक विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देंगे कि सरकार वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) बनाए रखते हुए, आर्थिक विकास को समर्थन देने और पूंजीगत व्यय (Capex) को फिर से बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है.