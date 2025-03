Adani Wilmar ने साइन की बड़ी डील, Tops ब्रांड की पैरेंट कंपनी GD Foods को खरीदने की तैयारी

अरबपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) की अगुवाई वाली FMCG कंपनी अदाणी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmar Ltd.) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए Tops ब्रांड की पैरेंट कंपनी जीडी फू़ड्स मैन्युफैक्चरिंग (GD Foods Manufacturing) का अधिग्रहण (Acquisition) करने का समझौता किया है. इस बात की जानकारी अदाणी ग्रुप की कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी.

यह डील कई चरणों में पूरी होगी, जिसमें पहली किस्त में 80% शेयर खरीदे जाएंगे और बाकी 20% शेयर अगले तीन साल में खरीदे जाएंगे.

Adani Wilmar के पोर्टफोलियो का होगा विस्तार

अदाणी विल्मर ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए एक पक्के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. Adani Wilmar, जो Fortune ब्रांड के तहत खाद्य तेल (Edible Oil) और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स बेचती है, इस अधिग्रहण के जरिए अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाएगी. कंपनी ने कहा कि यह उसकी रणनीति के अनुरूप है और इससे उसे भारतीय घरों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

GD Foods की बाजार में पकड़

GD Foods की शुरुआत 1984 में हुई थी और इसका प्रमुख ब्रांड Tops पिछले 40 साल से खासतौर पर उत्तर भारत के बाजार में मजबूत पकड़ रखता है. कंपनी के फूड प्रोडक्ट्स 7 राज्यों में बिकते हैं और इसकी खुदरा पहुंच 1,50,000 से ज्यादा दुकानों तक है.

Tops ब्रांड के फूड प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं?

Tops ब्रांड के तहत कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जिनमें टोमैटो केचप (Tomato Ketchup), स्नैक सॉस (Snack Sauce), और दूसरे किचन सॉस , जैम (Jam) और अचार (Pickles) ,इंस्टेंट मिक्स (Instant Mix), नूडल्स (Noodles) और ब्रेकफास्ट सीरियल (Breakfast Cereals) जैसे कॉर्नफ्लेक्स (Cornflakes) और चोको फ्लेक्स (Choco Flakes), कुकिंग एसेंशियल्स (Cooking Essentials) जैसे विनेगर (Vinegar), बेकिंग पाउडर (Baking Powder), केक मिक्स (Cake Mix) और कॉर्न फ्लोर (Corn Flour) शामिल हैं.

Adani Wilmar के CEO का बयान

Adani Wilmar Ltd. के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अंग्शु मलिक (Angshu Mallick) ने कहा, "GD Foods का अधिग्रहण हमारी योजना के अनुरूप है और इससे हम भारतीय घरों की जरूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. 8 नए प्रोडक्ट कैटेगरी जुड़ने से हमारी स्थिति वैल्यू-ऐडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में और मजबूत होगी."

GD Foods के वाइस चेयरमैन का बयान

GD Foods के वाइस चेयरमैन नितिन सेठ (Nitin Seth) ने कहा, "अब जब AWL (Adani Wilmar Ltd.) हमारे साथ है, तो Tops ब्रांड के प्रोडक्ट्स ज्यादा घरों तक पहुंच पाएंगे. हमें भरोसा है कि Adani Wilmar ग्राहकों को बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना जारी रखेगी और ब्रांड की पूरी क्षमता को बाहर लाएगी."

पहले चरण में डील 60 दिनों के अंदर पूरी होने की उम्मीद

बता दें कि अदाणी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmar Limited - AWL),अपने घरेलू ब्रांड ‘फॉर्च्यून' (Fortune) के लिए जानी जाती है.यह अधिग्रहण दो चरणों में पूरा होगा. पहले चरण में डील 60 दिनों के अंदर पूरी होने की उम्मीद है. बीते दिन अदाणी विल्मर के शेयर ( Adani Wilmar Share Price) NSE पर ₹239.87 पर बंद हुए.

वित्त वर्ष 2023-24 में जीडी फूड्स की कुल कमाई 386 करोड़ रुपये

जीडी फूड्स ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 386 करोड़ रुपये की कमाई की. कंपनी का एबिटा 32 करोड़ रुपये रहा. एबिटा का मतलब होता है "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization" यानी ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई. यह कंपनी के मुनाफे को मापने का एक तरीका है, जिसमें इन खर्चों को शामिल नहीं किया जाता है. कंपनी ने टैक्स और ब्याज देने से पहले 32 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.

Adani Wilmar को क्या फायदा होगा?

इस अधिग्रहण से Adani Wilmar को कई फायदे मिलेंगे:

फूड बिजनेस का विस्तार – अब कंपनी सिर्फ खाद्य तेल (Edible Oil) ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रोसेस्ड फूड सेक्टर में भी पैर जमाएगी. घरेलू बाजार में मजबूत पकड़ – खासतौर पर उत्तर भारत में Tops ब्रांड की पहले से बनी पहचान का फायदा मिलेगा. नई कैटेगरी में एंट्री – जैम, सॉस, नूडल्स, इंस्टेंट मिक्स और ब्रेकफास्ट सीरियल जैसी नई प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रवेश होगा.

Adani Wilmar के लिए GD Foods का अधिग्रहण एक बड़ा रणनीतिक फैसला है, जिससे कंपनी के फूड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो (Food Products Portfolio) को मजबूती मिलेगी. इससे न सिर्फ कंपनी का बाजार बढ़ेगा, बल्कि Tops ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)