अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में जबरदस्त उछाल, मैक्वायरी की ‘आउटपरफॉर्म’ रेटिंग से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली. मैक्वायरी की रिपोर्ट के बाद आज शुरुआती कारोबार में यह 4% से ज्यादा चढ़ गया. इसका कारण यह है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी ने इस शेयर को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1,200 रुपये तय किया है. इसका मतलब यह है कि मौजूदा स्तर से यह 40% तक ऊपर जा सकता है.

क्या है मैक्वायरी की राय?

मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी भारत की एनर्जी रिवॉल्यूशन में अहम भूमिका निभा रही है. कंपनी रिन्युएबल एनर्जी यानी हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है. इस समय कंपनी की उत्पादन क्षमता 12 गीगावॉट (GW) है और इसे 2030 तक 50 GW तक बढ़ाने की योजना है. अगर अदाणी ग्रीन अपनी इस योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर पाती है, तो इसका शेयर 2,600 रुपये तक भी जा सकता है, जो मौजूदा स्तर से 200% की बढ़त दिखाता है.

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार

अदाणी ग्रीन एनर्जी के ताजा नतीजों की बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. दिसंबर 2024 तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 85% बढ़कर 474 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 256 करोड़ रुपये था. इसके अलावा, कंपनी की राजस्व आय (Revenue) भी बढ़कर 1,993 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,765 करोड़ रुपये थी. इसका मुख्य कारण बिजली आपूर्ति से हुई ज्यादा कमाई रही.

भविष्य में कैसा रहेगा कंपनी का प्रदर्शन?

मैक्वायरी का मानना है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगा. ब्रोकरेज फर्म ने अनुमान लगाया है कि कंपनी का EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई) अगले 5 सालों में 25% की सालाना ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ेगा.

इसके अलावा, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो हर साल 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. हालांकि, कंपनी को 2030 तक अपने विस्तार के लिए 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश भी करना होगा.

अदाणी ग्रीन एनर्जी का विस्तार और लक्ष्य

अदाणी ग्रीन एनर्जी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर निवेश कर रही है. कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खावड़ा सुपर-साइट है, जहां से बड़ी मात्रा में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन होगा. इसके अलावा, कंपनी नई टेक्नोलॉजी और उच्च उपयोग दर (Utilization Rate) के जरिए अपने उत्पादन को और अधिक कुशल बनाने पर काम कर रही है.

मैक्वायरी का कहना है कि अगर कंपनी अपने 50 GW के लक्ष्य को समय पर हासिल कर लेती है, तो इसका सालाना मुनाफा 40% की ग्रोथ रेट तक पहुंच सकता है.

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक है. कंपनी की मजबूत नकदी प्रवाह (Cash Flow), कम कर्ज का बोझ और भविष्य की ग्रोथ संभावनाएं इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती हैं.

अगर निवेशक लॉन्ग टर्म नजरिए से इस स्टॉक को देखते हैं, तो इसमें आगे और ज्यादा बढ़ने की संभावना है. हालांकि, हर निवेश के साथ जोखिम जुड़े होते हैं, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)