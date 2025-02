Adani Group का धमाकेदार प्रदर्शन, 12 महीनों में 86,789 करोड़ रुपये EBITDA हासिल करने का नया रिकॉर्ड

अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने एक बार फिर अपने बिजनेस का दम दिखाया है. कंपनी के Q3FY25 और TTM (Trailing Twelve Months) नतीजों में जबरदस्त मुनाफा दर्ज हुआ है. खास बात ये है कि अदाणी पोर्टफोलियो ने अब तक का सबसे ऊंचा TTM EBITDA हासिल किया है, जो इसकी ग्रोथ और मजबूत कैश फ्लो को दिखाता है. कंपनी की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है और कैपेक्स (Capex) में भी मजबूती से निवेश जारी है.

अदाणी पोर्टफोलियो की कमाई में रिकॉर्ड बढ़त

अदाणी पोर्टफोलियो (Adani Portfolio) ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (Q3FY25) में अब तक का सबसे हाई EBITDA हासिल किया है. कंपनी का कुल EBITDA ₹22,823 करोड़ रहा, जिसमें साल-दर-साल (YoY) 17.2% की वृद्धि दर्ज हुई. वहीं,अदाणी ग्रुप ने Q3FY25 और पिछले 12 महीनों (TTM) में शानदार मुनाफा दर्ज किया है.

दिसंबर 2024 तक के ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ (TTM) आधार पर EBITDA 10.1% बढ़कर ₹86,789 करोड़ तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है.

अगले 12 महीनों तक कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद

कोर इंफ्रास्ट्रक्चर (Core Infrastructure) बिजनेस से कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जो कुल EBITDA का 84% हिस्सा है. कंपनी का कैश फ्लो (Cash Flow) मजबूत बना हुआ है और अगले 12 महीनों तक कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है. वहीं, नेट डेट टू EBITDA (Net Debt to EBITDA) अनुपात 2.46x पर है, जो कर्ज पर कंट्रोल दिखाता है.

सेक्टर-वाइज परफॉर्मेंस (Sector-wise Performance):

अगर सेक्टर-वाइज प्रदर्शन की बात करें तो, यूटिलिटी (Utility) सेगमेंट का EBITDA ₹10,429 करोड़ रहा, जिसमें 12.5% की वार्षिक वृद्धि हुई. वहीं, TTM आधार पर यूटिलिटी का EBITDA ₹42,509 करोड़ रहा, जिसमें 2.6% की बढ़ोतरी हुई. ट्रांसपोर्ट (Transport) सेक्टर ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए Q3FY25 में ₹5,077 करोड़ का EBITDA दर्ज किया, जिसमें 10.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि TTM आधार पर यह ₹19,327 करोड़ तक पहुंच गया, जो 16.8% ज्यादा है.

AEL इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस (AEL Infrastructure Business) में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली, जहां Q3FY25 में EBITDA ₹2,818 करोड़ रहा, जो 45.6% की सालाना वृद्धि है. वहीं, TTM आधार पर यह ₹10,959 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 33.3% की बढ़ोतरी हुई.

सीमेंट (Cement) सेक्टर ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें Q3FY25 में EBITDA ₹3,074 करोड़ रहा और 58.8% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली. TTM आधार पर सीमेंट सेगमेंट का EBITDA ₹8,129 करोड़ रहा, जो 13.2% ज्यादा है.

हालांकि, AEL-एक्सिस्टिंग बिजनेस (AEL Existing Business) में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. Q3FY25 में इसका EBITDA ₹1,425 करोड़ रहा, जो YoY आधार पर 17.9% कम है. वहीं, TTM आधार पर भी इसमें 7.9% की गिरावट दर्ज हुई और यह ₹5,865 करोड़ पर आ गया.

कुल मिलाकर, अदाणी पोर्टफोलियो का EBITDA ₹22,823 करोड़ रहा, जिसमें 17.2% की सालाना वृद्धि हुई, जबकि TTM आधार पर कंपनी ने ₹86,789 करोड़ का EBITDA दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया है।

कंपनी-वाइज परफॉर्मेंस (Company-wise Performance):

अदाणी एंटरप्राइजेस (Adani Enterprises): ₹16,824 करोड़ का EBITDA, 23.2% ग्रोथ

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy): ₹9,964 करोड़ का EBITDA, 10.1% ग्रोथ

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions): ₹7,255 करोड़ का EBITDA, 15.9% ग्रोथ

अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas): ₹1,206 करोड़ का EBITDA, 14.1% ग्रोथ.

अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ (Adani Ports & SEZ): ₹19,327 करोड़ का EBITDA, 16.8% ग्रोथ.

अदाणी सीमेंट (Adani Cement): ₹8,129 करोड़ का EBITDA, 13.2% ग्रोथ.

अदाणी पावर (Adani Power): ₹24,084 करोड़ का EBITDA, मामूली गिरावट (-4.0%)

बिजनेस हाइलाइट्स (Key Business Highlights):

अदाणी एंटरप्राइजेस (Adani Enterprises):

₹4,200 करोड़ का क्यूआईपी (QIP) से पूंजी जुटाई.

एयरपोर्ट बिजनेस: 69.7 मिलियन पैसेंजर मूवमेंट (7% ग्रोथ) और 0.82 MMT कार्गो मूवमेंट (11% ग्रोथ).

डेटा सेंटर: हैदराबाद में 9.6 MW क्षमता वाला फेज-1 शुरू, नोएडा और हैदराबाद के अन्य प्रोजेक्ट्स 95% पूरे.

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy)::

ऑपरेशनल क्षमता 37% बढ़कर 11.6 GW हुई.

MSEDCL के साथ 5 GW सोलर पावर का दीर्घकालिक समझौता (PPA) साइन.

अदाणी पावर (Adani Power):

9MFY25 में प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 69% रहा, जो पिछले साल के 62% से बेहतर है.

बिजली बिक्री 22% बढ़कर 69.5 BU पहुंची.

अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas):

58 नए CNG स्टेशन जुड़े, कुल संख्या 605 हुई

घरेलू PNG कनेक्शन 9.22 लाख और कमर्शियल PNG कनेक्शन 8,913 तक पहुंचे

1,914 EV चार्जिंग प्वाइंट्स देशभर में इंस्टॉल

अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ (Adani Ports & SEZ):

कुल कार्गो वॉल्यूम 7% बढ़कर 332 MMT हुआ

कंटेनर वॉल्यूम में 19% की ग्रोथ और लॉजिस्टिक्स में 13% इजाफा

अदाणी सीमेंट (Adani Cement):

सीमेंट बिक्री 9.3% बढ़कर 46.6 MMT हुई

मार्च 2025 तक क्षमता बढ़ाकर 104 MTPA करने का लक्ष्य

अदाणी ग्रुप के शानदार परफॉर्मेंस की क्या है वजह?

मजबूत कैश फ्लो: कंपनी के पास ₹58,908 करोड़ कैश रिजर्व है, जिससे कर्ज भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी.

कम कर्ज: Net Debt to EBITDA अनुपात 2.46x पर कंट्रोल में है.

हाई ग्रोथ प्रोजेक्ट्स: एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में लगातार निवेश से ग्रोथ रफ्तार पकड़ रही है.



अदाणी ग्रुप ने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर फिर से साबित कर दिया है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उनकी पकड़ मजबूत है. कैपेक्स बढ़ाने और कैश फ्लो पर फोकस करने से कंपनी आने वाले समय में और भी मजबूत बनकर उभरेगी.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)