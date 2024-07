हिंडनबर्ग केस में चीन का हाथ? चीनी जासूस ने अदाणी ग्रुप के खिलाफ बनवाई थी रिपोर्ट- महेश जेठमलानी का दावा

शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग (Hindenburg) और अमेरिकी कारोबारी मार्क किंगडन को अदाणी ग्रुप (Adani Group) के खिलाफ साजिश को अंजाम देने को लेकर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने नोटिस जारी किया. इसके बाद से इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं. जाने-माने वकील और राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) ने पहले अमेरिकी कारोबारी और हिंडनबर्ग की पोल खोली. उन्होंने इस पूरे मामले में चाइनीज कनेक्शन भी उजागर किया है. जेठमलानी ने आरोप लगाया है कि शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के पीछे चीन का लिंक है.

महेश जेठमलानी ने दावा किया कि चीनी जासूस अनला चेंगे (Anla Cheng) और उनके पति मार्क किंगडन (Mark Kingdon) ने अदाणी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग को हायर क‍िया था. जेठमलानी ने अनला चेंगे की कंपनी के पूर्व स्टाफ शैनन वान सैंट का एक एफिडेविट भी शेयर किया है.

अनला चेंग ने हिंडनबर्ग को किया था हायर

जेठमलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लंबा पोस्ट लिखकर चीनी जासूस अनला चेंगे और उनके पति मार्क किंगडन के बारे में खुलासे किए हैं. जेठमलानी ने कहा, "जो लोग चीनी जासूस अनला चेंग के बारे में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपने पति मार्क किंगडन के साथ मिलकर अदाणी ग्रुप पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग को हायर किया था. उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा के लिए कोटक की सर्विस भी ली."

For those who want to learn about accomplished #Chinese spy #AnlaCheng who along with her husband #MarkKingdon hired #Hindenburg for a research report on #Adani, engaged the services of Kotak to facilitate a trading account to short sell Adani shares; who made millions of dollars… pic.twitter.com/XhA9lfMFE2