हिंडनबर्ग का चाइनीज़ कनेक्शन तो था ही, भारतीय मददगारों की भी जांच होनी चाहिए : महेश जेठमलानी

बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग और मार्क किंगडन को नोटिस जारी किए जाने के बाद से SEBI की रिपोर्ट से हिंडनबर्ग और किंगडन की मिलीभगत के कई खुलासे हुए हैं, और अब जाने-माने वकील महेश जेठमलानी ने न सिर्फ़ अमेरिकी शॉर्टसेलर और अमेरिकी व्यवसायी किंगडन की पोल खोली है, बल्कि अदाणी ग्रुप के ख़िलाफ़ इस साज़िश को अंजाम देने वालों का चाइनीज़ कनेक्शन उजागर किया है, और उन भारतीय शख्सियतों पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो साज़िश रचने वालों के पीछे हो सकती हैं.

महेश जेठमलानी ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) पर लिखा है, "हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की शॉर्टसेलिंग के घिनौने किस्से में एक बेहद ठोस सबूत सामने आया है... हिंडनबर्ग को SEBI के नोटिस के मुताबिक, नीचे लिखे तथ्य सामने आए हैं..."

महेश जेठमलानी ने इसके बाद अपने ट्वीट में हिंडनबर्ग और किंगडन की सांठगांठ और कोटक महिन्द्रा बैंक की भूमिका का ज़िक्र करते हुए लिखा, "1. हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी को अमेरिकी व्यवसायी मार्क किंगडन ने अदाणी ग्रुप पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था... 2. किंगडन ने अदाणी शेयरों की खरीदफ़रोख्त के लिए ऑफ़शोर फंड और ऑफ़शोर खाते बनाने की खातिर कोटक की अंतरराष्ट्रीय निवेश शाखा, यानी KMIL से संपर्क किया, और इस रह कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फ़ंड (KIOF) अस्तित्व में आया..."

