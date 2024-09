अदाणी ग्रुप ने रक्षा, विमानन और MRO सेवा क्षेत्र में पार्टनरशिप के लिए बॉम्बार्डियर से की चर्चा

अदाणी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ विमानन सेवाओं, उनके रखरखाव, उनकी मरम्मत और उनके ओवरहॉल पर फ़ोकस रखने वाली साझेदारी की संभावनाएं तलाशने के लिए बॉम्बार्डियर इंक. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एरिक मार्टेल (Eric Martel) से मुलाकात की.

गौतम अदाणी ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) पर एक पोस्ट में तालमेल की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए चर्चा को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "हम एक साथ मिलकर मज़बूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए तालमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं..."

Powering India's aviation growth! Had a great discussion with @Bombardier CEO Éric Martel on transformative partnerships in Aircraft Services, MRO and Defence. Together, we are harnessing synergies for a stronger, self-reliant India. @AdaniOnline #AatmanirbharBharat… pic.twitter.com/i7db81MuLu