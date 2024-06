अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) की सालाना आम बैठक (Annual General Meeting) शुरू हो चुकी है. आज यानी 24 जून को अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) का 62वां जन्मदिन भी है. इस AGM में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) शेयरहोल्डर्स को संबोधित कर रहे हैं.

अदाणी ग्रुप की AGM में चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा है कि 2024 अदाणी एंटरप्राइजेज के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्‍टोन यानी मील का पत्थर है. उन्होंने बताया कि अदाणी एंटरप्राइजेज इस साल अपनी लिस्टिंग की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है.

गौतम अदाणी ने कहा कि असफलता का सामना करने की क्षमता ही सफलता का असली पैमाना है. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी शिक्षा अपनी मां से ली है. मैं बनासकांठा के रेगिस्तान में पला-बढ़ा और दृढ़ता का मूल्य सीखा. यह दृढ़ता पिछले साल जितनी दिखी, शायद ही कभी दिखी हो.

गौतम अदाणी ने कहा कि पिछले साल अदाणी ग्रुप ने एक विदेशी शॉर्ट-सेलर द्वारा हमारी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर किए गए हमले का डटकर मुकाबला किया. हमने साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती अदाणी समूह की नींव को कमजोर नहीं कर सकती.

गौतम अदाणी ने कहा कि अदाणी फाउंडेशन तीन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है... साहस, भरोसा और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)