Adani Group की कंपनी ACC को FY25 में रिकॉर्ड ₹2,402 करोड़ का मुनाफा, ₹7.5 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान

ACC Q4 Results: अदाणी ग्रुप की सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनी एसीसी लिमिटेड ने गुरुवार, 24 अप्रैल को नतीजे जारी किए. वित्त वर्ष 25 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3 प्रतिशत बढ़कर 2,402 करोड़ रुपए हो गया है.यह कंपनी द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक वार्षिक मुनाफा है.

चौथी तिमाही में कंपनी की आय अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर

वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में भी कंपनी की आय अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 6,067 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है. इसकी वजह बिक्री वॉल्यूम और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ना है .कंपनी की वॉल्यूम सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ़कर 42.2 मिलियन टन हो गई है.

एसीसी के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ विनोद बहेटी ने कहा, "इस वित्त वर्ष के समापन के साथ एसीसी अधिक मजबूत हुई है और भविष्य के लिए तैयार है. इस वर्ष को रणनीतिक मील के पत्थर के रूप में चिह्नित किया गया है, जो भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री में एक लीडर के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे क्षमता विस्तार इनिशिएटिव नई ग्राइंडिंग यूनिट्स की स्थापना, बाधाओं को दूर करना और आधुनिकीकरण द्वारा समर्थित हैं और देश में बढ़ते इन्फ्रास्ट्रक्चर और मांग के अनुरूप हैं."

नेटवर्थ अब तक के उच्चतम स्तर 18,559 करोड़ रुपए पर

जनवरी-मार्च अवधि में कंपनी का ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए 830 करोड़ रुपए रहा है. वहीं, ईबीआईटीडीए मार्जिन 13.7 प्रतिशत रहा है.एसीसी ने कहा कि कंपनी के पास 3,593 करोड़ रुपए कैश है और नेटवर्थ अब तक के उच्चतम स्तर 18,559 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है. इसमें बीते वित्त वर्ष में 2,227 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है.

7.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 7.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है.कंपनी ने कहा कि सभी संयंत्रों में सुधार के लिए किए गए निवेश से लागत में कमी आई और मात्रा में सुधार हुआ है.

एसीसी ने आगे कहा कि सभी बिजनेस केपीआई जैसे वॉल्यूम, दक्षता, लागत और पूंजीगत व्यय में मजबूत सुधार हुआ है, जिससे लीडरशीप जर्नी मजबूत हुई है."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)