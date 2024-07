अदाणी ग्रीन में दिख सकती है 75% की तेजी, जेफरीज ने दी 'BUY' की सलाह

जेफरीज ने अदाणी ग्रीन एनर्जी के लिए 'BUY' की रेटिंग दी है. ब्रोकरेज फर्म ने विस्तार लक्ष्य को देखते हुए मौजूदा शेयर प्राइस में 75% के उछाल की संभावना के साथ अदाणी ग्रीन का कवरेज शुरू किया है और खरीदारी की रेटिंग दी है.

जेफरीज ने FY25 में कंपनी की पहली तिमाही में मुनाफे के लगभग दोगुना होने का हवाला दिया है. गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, जून 2024 को खत्म तिमाही में अदानी समूह की कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 95% बढ़कर 629 करोड़ रुपये हो गया.

अदाणी ग्रीन Q1 नतीजे (कंसो. YoY)

आय 31% उछाल के साथ 2,162 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,834 करोड़ रुपये पहुंची

मुनाफा 95% उछाल के साथ 323 करोड़ रुपये से बढ़कर 629 करोड़ रुपये पहुंचा

EBITDA 26% बढ़ा, 1,921 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,420 करोड़ रुपये हुआ

EBITDA मार्जिन 88.9% से घटकर 85.4% पर आया

75% की तेजी का अनुमान

जेफरीज ने अदाणी ग्रीन का टारगेट प्राइस 17% अपसाइड के साथ 2,130 रुपये प्रति शेयर रखा है. इस बेस केस परिदृ्श्य का अनुमान है कि FY27 तक अदाणी ग्रीन की स्थापित क्षमता 29.7 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जिसमें FY2024-27 के दौरान रेवेन्यू और PAT 38% और 70% की CAGR से बढ़ेगा.

हालांकि, जेफरीज का एक और आशावादी अनुमान है, जिसमें टारगेट प्राइस 3,180 रुपये है. इसके पीछे अदाणी ग्रीन के FY30 तक 50GW क्षमता का हवाला दिया गया है. जिसमें FY26 तक मर्चेंट कैपिसिटी बेस केस में 8% से बढ़कर 20% और कैपिसिटी यूटिलाइजेशन 30% से बढ़कर 35% होने का अनुमान जताया गया है.

टारगेट प्राइस 3,180 रुपये, मौजूदा प्राइस से 75% ज्यादा

प्रोजेक्ट्स की जीत के साथ 2030 तक 50GW लक्ष्य पर विजिबिलिटी में सुधार हुआ

FY26 तक मर्चेंट कैपिसिटी 20% मिक्स पर होगी, जबकि हमारे बेस केस में 8% है

बेस केस में हायर कैपिसिटी यूटिलाइजेशन 30% से बढ़कर 35% है

जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में अदाणी ग्रीन की ग्रोथ की गवाही देने वाली कई ताकतों का जिक्र किया है, जिसमें मजबूत पॉजिटिव इंडस्ट्रियल सपोर्ट, बिजली की मांग में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी शामिल है. ब्रोकरेज का मानना ​​है कि FY24-30 में पावर कैपेक्स निवेश 2.2 गुना बढ़कर 280 बिलियन डॉलर होगा.

जेफरीज ने गुजरात में खावड़ा प्रोजेक्ट के महत्व का भी जिक्र किया है, जहां अदाणी ग्रीन 2030 तक 50GW क्षमता में से 30GW को डेवलप कर रही है. जेफरीज का अनुमान है कि 2030 तक मार्केट में इसकी 15% होगी, जो फिलहाल 10% से कम है. जेफरीज ने कहा कि अदाणी ग्रीन का मौजूदा डेट-टू-इक्विटी रेश्यो इसकी आक्रामक क्षमता विस्तार की वजह से ज्यादा है, लेकिन 2030 तक इसके घटकर 2.8 गुना होने की उम्मीद है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)