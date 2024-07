अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स ने लॉन्च किया QIP, फ़्लोर प्राइस रहेगा ₹1027

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स लिमिटेड ने अपनी विस्तार योजनाओं के लिए धनराशि जुटाने की खातिर मंगलवार को लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर का क्वालिफ़ाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च किया. इस QIP के लिए फ़्लोर प्राइस ₹1,027.1 प्रति शेयर तय किया गया है.

GQG, ADIA, द कतर फ़ंड तथा कुछ अमेरिकी फ़ंड सहित कई निवेशकों के QIP में निवेश करने की संभावना है. मामले के जानकारों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि ईस्टस्प्रिंग, व्हाइट ओक, नोमुरा, बंधन एमएफ़, एक्सिस एमएफ़ और आईआईएफ़एल के भी QIP में शामिल होने की संभावना है.

SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जेफ़रीज़ इंडिया प्राइवेट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को इश्यू के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है. इनके अलावा, कैंटर फिट्ज़गेराल्ड एंड कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है.

बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के व्यवसाय में शामिल अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स के पास 30 जून तक ट्रांसमिशन व्यवसाय में कार्यान्वयन के लिए ₹17,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है. इससे पहले मई में कंपनी के बोर्ड ने QIP या किसी अन्य जायज़ तरीके से ₹12,500 करोड़ तक की राशि जुटाने को मंज़ूरी दी थी.

इस वित्तवर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने ऑपरेशन्स से अपने कॉन्सॉलिडेटेड राजस्व में 47% की साल-दर-साल बढ़ोतरी के साथ ₹5,379 करोड़ हासिल किए.

बेंचमार्क BSE सेंसेक्स में 0.14% की बढ़ोतरी की तुलना में अदाणी एनर्जी के शेयर मंगलवार को 6.95% बढ़कर बंद हुए.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)