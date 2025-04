अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 87 प्रतिशत उछलकर 713.66 करोड़ रुपये

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) का एकीकृत शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की जनवरी-मार्च तिमाही में 87 प्रतिशत बढ़कर 713.66 करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 381.29 करोड़ रुपये रहा था.

अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 6,596.39 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में 4,855.18 करोड़ रुपये थी.

इस दौरान कंपनी का खर्च 5,411.60 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में 4,358.83 करोड़ रुपये था.

पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ 921 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1,195.61 करोड़ रुपये से कम है.

पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की कुल आमदनी बढ़कर 24,446.55 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 17,218.31 करोड़ रुपये थी.

अदाणी समूह की एईएसएल, विद्युत पारेषण, वितरण, स्मार्ट मीटर और कूलिंग समाधान में काम करती है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)