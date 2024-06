अदाणी डिफ़ेंस ने थेल्स से मिलाया हाथ, भारत में बनेंगे 70-मिमी के लेसर-गाइडेड रॉकेट, जानें सभी खासियतें

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की खातिर अदाणी डिफ़ेंस एंड एयरोस्पेस ने अहम कदम उठाते हुए भारतीय लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए 70-मिमी लेसर-गाइडेड रॉकेट बनाने के उद्देश्य से थेल्स ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है.

70-मिमी रॉकेट, लॉन्चर और फ़ायरिंग कंट्रोल सिस्टम के निर्माण के मामले में थेल्स दुनिया में अग्रणी कंपनी है, और वह दुनियाभर में 80 लाख रॉकेट बेच चुकी है. सटीक लेसर गाइडेंस की बदौलत 70-मिमी रॉकेट कई मिशनों को मुमकिन बना देते हैं, जाम किए जाने की प्रक्रियाओं से बेअसर होते हैं और गोला-बारूद को टारगेट तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा सटीक होते हैं. चॉपर-माउंटेड या हेलीकॉप्टर-माउंटेड रॉकेट सिस्टम के लिए इन्हें बेहतरीन माना जाता है.

