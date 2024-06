अदाणी डिफेंस और UAE के EDGE ग्रुप में करार, डिफेंस-सिक्योरिटी क्षेत्रों में मिलकर करेंगे काम

एग्रीमेंट के ज़रिये भारत और UAE में R&D सुविधाओं को तैयार करने की दिशा में काम होगा, इसके ज़रिये दक्षिण एशियाई देशों और बढ़ते ग्लोबल मार्केट में मौजूदगी स्थापित की जा सकेगी. इसमें डिफेंस और एयरोस्पेस सॉल्यूशन्स से जुड़े प्रोडक्ट के डेवलपमेंट, निर्माण और मेंटेनेस का काम किया जाएगा.

एग्रीमेंट ग्लोबल डिफेंस में बड़ा बेंचमार्क : अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के CEO आशीष राजवंशी ने एग्रीमेंट को लेकर कहा, "एग्रीमेंट से रक्षा की क्षमताओं से जुड़ी नई दिशाओं को विकसित करने की शुरुआत हुई है... इसके ज़रिये भारत और UAE के बीच एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मिलेगा... रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में यह न केवल कटिंग-एज सॉल्यूशन्स देगा, बल्कि ग्लोबल डिफेंस में बड़ा बेंचमार्क स्थापित करेगा..."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)