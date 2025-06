अदाणी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट के लिए मिली 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग, अपोलो सहित कई इंटरनेशनल निवेशकों ने किया निवेश

अदाणी एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी कंपनी अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) के लिए 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की है. इस डील को इंटरनेशनल निवेशकों के एक ग्रुप ने लीड किया, जिसमें अपोलो-मैनेज्ड फंड्स और अन्य लंबे समय तक निवेश करने वाले इंटरनेशनल संस्थानों ने हिस्सा लिया.

750 मिलियन डॉलर के नोट्स जारी

इस फाइनेंसिंग के तहत MIAL ने 750 मिलियन डॉलर के नोट्स जारी किए हैं, जो जुलाई 2029 में मेच्योर होंगे. इस रकम का इस्तेमाल मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा. साथ ही इसमें 250 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि जुटाने की व्यवस्था भी शामिल है, जिससे कुल फाइनेंसिंग 1 अरब डॉलर तक पहुंच गई है.

इस पूरी फाइनेंसिंग का मकसद मुंबई एयरपोर्ट को मॉडर्न बनाना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना और इसे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाना है.

अदाणी एयरपोर्ट्स के CEO का बयान

अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ अरुण बंसल ने कहा कि यह डील कंपनी की मजबूत ऑपरेटिंग कैपेसिटी और मुंबई एयरपोर्ट की स्थिर कमाई को दर्शाती है. उन्होंने बताया कि अपोलो और अन्य बड़े निवेशकों की भागीदारी ने दिखा दिया है कि ग्लोबल फाइनेंस मार्केट में अदाणी ग्रुप की साख कितनी मजबूत है.

