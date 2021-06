हाथियों की लड़ाई में कैसे घास की तरह रौंदे गए चिराग़ पासवान!

एक अफ़्रीकी कहावत है 'When elephants fight, it is the grass that suffers.' अर्थात जब हाथियों की लड़ाई होती है तो ख़ामियाज़ा घास को भुगतना पड़ता है. आप सोचेंगे मैं ये कहावत क्यों सुना रहा हूं. क्योंकि ये कहावत का बिहार की मौजूदा राजनीति को सीधे-सीधे परिलक्षित करती है. कैसे? बताता हूं. एक तरफ़ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू और दूसरी तरफ़ अमित शाह और उनकी पार्टी बीजेपी. दोनों के बीच बिहार चुनाव में ठनी थी. जेडीयू राज्य में बड़ी पार्टी रही है लेकिन बीजेपी की कोशिश जेडीयू को जूनियर बनाने की थी. दोनों के बीच शतरंज बिछी थी. बीजेपी ने चिराग़ को मोहरा बना लिया. ऐसा नहीं था कि चिराग़ इस खेल को नहीं समझ रहे थे. वे समझ रहे थे तभी वे मोहरे के तौर पर आगे बढ़े. नीतीश को सीधे निशाने पर रखा. बीजेपी के साथ बने रहे लेकिन जेडीयू को हराने की क़मर कसे रहे. बीजेपी के नेता नीतीश की ख़ातिर चिराग़ को चेताते रहे लेकिन अंदरखाने हरी झंडी भी दिखाते रहे.