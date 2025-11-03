बिहार चुनाव 2025: अप्पू, टप्पू और पप्पू कहकर किस पर निशाना साध रहे थे सीएम योगी? जानें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिहार के दरभंगा में स्थित केवटी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू की जोड़ी है. उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए यह बयान दिया. उन्होंने कहा, आपने गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा. गांधी जी के तीन बंदर थे. गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, "बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो लेकिन आज इंडी गठबंधन के तीन और बंदर आ गए हैं. यह तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं. पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता"

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "इन्हें एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहs, उसकी खुशबू महसूस नहीं हो रही. ये उसके बारे में न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, और इसी वजह से दुष्प्रचार कर रहे हैं".

उन्होंने कहा, "आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता राहुल जब भी कहीं जाते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करते हैं. और यही लोग बिहार में खानदानी माफियाओं को गले लगाकर, उन्हें अपना शागिर्द बनाकर, बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं माता सीता की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं. मैंने यहीं से वादा किया था कि भगवान श्रीराम का मंदिर अयोध्या में बनेगा, वह वादा पूरा हुआ है. अब मैं वादा करता हूं कि सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा और अयोध्या से जोड़ने के लिए राम-जानकी मार्ग भी बनाया जाएगा.''

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मिथिला की संस्कृति और गौरव का सम्मान करते हुए ‘मखाना बोर्ड' का गठन किया है. योगी ने कहा, ‘‘आज बिहार में सड़कें, हवाई अड्डे और जलमार्ग हैं. दरभंगा में हवाई अड्डा बन चुका है और यह सब प्रधानमंत्री मोदी की देन है.''