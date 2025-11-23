टोना-टोटका के नाम पर ठगी! जानिए कैसे सुपौल में बुजुर्ग महिला से हो गई फिल्मी अंदाज में चार लाख की लूट

सुपौल जिले के नगर पंचायत सिमराही में शनिवार को श्रद्धा और विश्वास का फायदा उठाते हुए अज्ञात ठगों ने एक बुजुर्ग महिला से करीब चार लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात ठगी कर फरार हो गए. पीड़िता पूजा करने पेट्रोल पंप के पास स्थित बजरंगबली मंदिर जा रही थीं, तभी दो युवकों ने उन्हें मंदिर के सामने रास्ते में रोक लिया. घटना को लेकर पीड़िता के पति, सिमराही वार्ड 08 निवासी भूपेन्द्र प्रसाद यादव ने राघोपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत में बताया गया है कि शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे उनकी पत्नी मंदिर जा रही थीं. इसी दौरान एक युवक ने उन्हें रोककर बच्चों पर अनिष्ट की आशंका जताई और उन्हें झाड़-फूंक व टोना-टोटका करने वाला बताकर विश्वास में ले लिया. शुरुआत में उसने पांच रुपये पानी पीने के लिए मांगे और फिर घर चलने की बात कहकर पीड़िता को बहला लिया. देखते ही देखते दोनों युवकों ने महिला को झांसे में लेकर उनके गले की सोने की चेन, कान के झुमके, तथा सोने की अंगूठी उतरवा ली. करीब 10 मिनट के भीतर ठग उनके सभी जेवर लेकर मौके से फरार हो गए.

मंदिर पहुंचने पर महिला को होश आया तो उन्होंने पाया कि उनके सभी जेवर गायब हैं. घबराई अवस्था में उन्होंने आसपास के लोगों से फोन लगाने में मदद मांगी. परिजनों ने तत्काल खोजबीन की और पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन ठगों का कोई सुराग नहीं मिल सका. घटना के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई और परिजन उन्हें लेकर थाना पहुंचे, जहां पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. पीड़िता गृहिणी हैं, जबकि उनके पति निजी अस्पताल के संचालक और दामाद पत्रकार हैं. राघोपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और टीम मामले की जांच में जुट गई है. उन्होंने कहा कि ठगों की पहचान कर शीघ्र ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

- अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

