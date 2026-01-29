बिहार के औरंगाबाद में UGC नियमों के खिलाफ सवर्णों की हुंकार, फूंका पुतला

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों के विरोध में आज बिहार के औरंगाबाद की सड़कों पर सवर्ण समाज के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन देखा गया. प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्रों के बीच फूट डालने वाला कानून बताते हुए पूरी तरह निरस्त करने की मांग की है.

पंचदेव धाम से रमेश चौक तक गूंजे नारे

आक्रोश मार्च की शुरुआत शहर के बायपास स्थित पंचदेव धाम मंदिर से हुई. प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर-पोस्टर लिए एमजी रोड होते हुए रमेश चौक पहुंचे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'यूजीसी एक्ट वापस लो', 'सवर्ण एकता जिंदाबाद' और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

'रॉलेट एक्ट' से की कानून की तुलना

मार्च का नेतृत्व कर रहे भाजपा विधायक मनोज कुमार सिंह, मुखिया संघ अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह और अन्य नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह कानून छात्रों को बांटने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने 'रॉलेट एक्ट' लाकर देश को बांटने की कोशिश की थी.

"जिसने बैठाया, वही हटाएगा"

आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सवर्ण समाज हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अगर उनके हितों पर चोट की गई तो वे चुप नहीं बैठेंगे. प्रदर्शनकारियों ने कहा, "जिस सरकार को हमने पूर्ण बहुमत से सत्ता में बैठाया है, हक की अनदेखी होने पर हम उसे हटाने की ताकत भी रखते हैं."

आदित्य कुमार के इनपुट के साथ