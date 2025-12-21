'हर MP-MLA कमीशन लेता है...,' केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्यों कहा ऐसा? पढ़ें

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बीते कुछ समय से अपने बयानों के कारण चर्चाओं में बने हुए हैं. जीतन राम मांझी ने गयाजी में रविवार को एक ऐसे ही बयान में कहा कि सभी MP और MLA कमीशन लेते हैं. सासंद को 5 करोड़ रुपया हर योजना का मिलता है. अगर 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है तो 40 लाख रुपया हो जायेगा. हमने खुद कई अपनी पार्टी को ऐसे कई दफा कमीशन का पैसा दिया है. हमने कहा था कि इन पैसों से गाड़ी खरीद लो. जीतन राम मांझी का ये बयान हम पार्टी द्वारा जीते हुए विधायकों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में आया है. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हमने अपने पिछले वर्ष के योजना में कहा की सासंद को 5 करोड़ मिलता है और अगर 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है, तो 40 लाख रुपया हो जायेगा.

अब अगर ये लोग (पार्टी के नेता) ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें पार्टी के अध्य्क्ष का दोष है. 2026 में भी हमको पैसे की जरूरत नहीं है. हम इस बार भी सांसद फंड का रुपया देंगे तो 80 लाख हो जायेगा. पार्टी को 80 लाख रुपये मिलना कोई मामूली बात नहीं है. उन्होंने साफ तौर निर्देश देते हुए कहा कि कम से कम कमीशन के रुपया तसीलिए तो कोई 10 प्रतिशत नहीं देता है तो 5 प्रतिशत लीजिये. और 5 प्रतिशत पर ही काम कीजिए, कहने का मतलब है की मेरे पास ताकत है और हम कर सकते है सिर्फ मन बनाना चाहिए.

वहीं, इस कार्यक्रम में भीड़ नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा की कहते जिला अध्यक्ष नारायण 5 बस देते और उसमे 2 लाख खर्च होता, पूरा स्टेडियम भर जाता है. सभी लोग यही काम करता है और सभी पार्टी के लोग हमारे आदमी को लेकर जाते हैं. दूसरे को नहीं ले जाते हैं और यही बहाने अपने जात के लोगो को खिलाते भी और घुमा भी देते है, इसमें 5 लाख लगता तो लगता.

उन्होंने कहा की आने वाले चुनाव में हमारे पार्टी को 100 सौ सीट मिलाना चाहिए. हम लेंगे 100 सौ सीट और अगर नहीं मिला तो इंकलाब जिंदाबाद अलग झंडा लेकर चलेंगे. और इसके लिए तैयारी कीजिए पार्टी अध्यक्ष और आपका समाज आपके साथ हो गया है. हमारा साथ देने के लिए भी एक दो समाज के लोग हैं, हमने तो पहले भी कह दिया है भुइया मियां एक बार और भुइया भूमिहार एक बार हमने यह नारा दे दिया है. लेकर चलेंगे सबको.

इस मौके पर HAM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बिहार सरकार के मंत्री को कहा की आपने हमारे साथ धोखा दिया है. यह बात हम साफ कहते हैं. हमारे साथ बेईमानी किया गया है हमको आपने कम समझा है.आपने हमको कम समझ कर गलती किया है और वह गलती अगर दूसरी बार कीजियेगा तो हम भी अपना रास्ता अलग लेंगे. हम तो यही कहेंगे क्योंकि पार्टी के नेता आप हैं और पार्टी के सर्वो -सर्वा आप हैं. अगर हमको पार्टी के संरक्षक मानते हैं तो यहीं काम कीजिए तभी आगे बढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा. (इनपुट रंजन सिन्हा का है)

