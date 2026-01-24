पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हमारे खिलाफ... चुनाव में कैसे हारे तेजस्वी यादव ने सब खुलकर बता दिया

बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले साल विधासनभा चुनाव में पार्टी की बार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि हमें उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है जो हमारे खिलाफ है. चुनाव में हार के बाद ये पहला मौका था जब तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर चुनाव को लेकर कुछ बोल रहे थे. मौका था बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जंयती पर संबोधन का.तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के नाम का संकल्प लेकर हमें संघर्ष करना है और उनके सपनों को पूरा करना है.

उन्होंने कहा कि बिहार आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है. सरकार को इन मुद्दों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों का जनता से कोई मतलब नहीं है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं. विधानसभा चुनाव 2025 में हमलोग हारे हैं, तंत्र जीता है. कर्पूरी ठाकुर ने संघर्ष किया और उन्हें गंदी-गंदी गालियां दी गईं. उनसे हमने संघर्ष करना सीखा है. लालू प्रसाद यादव को भी भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं, लेकिन वे बीमार रहते हुए भी नहीं झुके.हम भी नहीं झुकेंगे और लड़ेंगे. मैं मानता हूं कि लड़ने वाले लोग ही जीतते हैं.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीते चुनाव में सिस्टम हमारे खिलाफ था अधिकारी बेईमान थे, मीडिया हमारे साथ नहीं था, फिर भी हमें एक करोड़ 90 लाख वोट मिले. बिहार की जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए 60 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट किया.मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मीडिया में बड़े-बड़े विद्वान आ गए हैं, विषय की चीर-फाड़ करने लगेंगे.

तेजस्वी ने यह भी कहा कि बाहर के लोग तो पार्टी के खिलाफ हैं ही, लेकिन पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ हैं.उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए वो अपने घोषणा पत्र के वादों को लागू करे. महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए. उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, यह सब लोग देख रहे हैं.

भाजपा नेताओं के बयानों पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के नेता खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं. एक नेता का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि तेजस्वी बाहर था तो अपराध कम था, और मैं अपराधी हूं तो मुझे जेल में डाल दीजिए.वे रहें तब भी भाजपा को तकलीफ है और न रहें तब भी तकलीफ है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को भरोसा नहीं था कि चुनाव के नतीजे इस तरह आएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को अपना घर बना लिया था, लेकिन बिहार के लिए कोई काम नहीं किया. बिहार में बच्चियों के साथ हुई बलात्कार की घटनाओं पर प्रधानमंत्री या उनके किसी मंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया.