विज्ञापन
विशेष लिंक

रोहतास में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने बच्चों को उतारकर फूंक दी पूरी बस

हादसे के बाद बस चालक बस लेकर भागने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सिंचाई कार्यालय के पास बस को घेर लिया. बताया जाता है कि बस में स्कूल टूर पर गए बच्चे सवार थे. ग्रामीणों ने पहले सभी बच्चों को सुरक्षित उतारा, उसके बाद बस में आग लगा दी.

Read Time: 3 mins
Share
रोहतास में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने बच्चों को उतारकर फूंक दी पूरी बस
  • रोहतास के आरा–सासाराम मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई
  • राजेश गिरी की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में सवार बच्चों को सुरक्षित उतारने के बाद बस में आग लगा दी
  • बस में लगी आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रोहतास (बिहार):

रोहतास के आरा–सासाराम मुख्य मार्ग पर रविवार शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई. इसके बाद हालात बेकाबू हो गए. आक्रोशित लोगों ने पहले बस में जमकर तोड़फोड़ की, फिर उसमें आग लगा दी. घटना नोखा थाना क्षेत्र के स्थानीय बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है. मृतक की पहचान भलुआही गांव निवासी 35 साल के राजेश गिरी उर्फ भुअर गिरी के रूप में हुई है.

बाइक सवार को बस ने मारी टक्कर

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार शाम राजेश गिरी बाइक से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

बच्चों को सुरक्षित उतारकर बस में लगाई आग

हादसे के बाद बस चालक बस लेकर भागने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सिंचाई कार्यालय के पास बस को घेर लिया. बताया जाता है कि बस में स्कूल टूर पर गए बच्चे सवार थे. ग्रामीणों ने पहले सभी बच्चों को सुरक्षित उतारा, उसके बाद आक्रोश में आकर बस में आग लगा दी. देखते ही देखते बस धू-धूकर जलने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह खाक हो गई.

आग से मची अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

बस में आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही नोखा थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मालाकार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया. इससे आरा–सासाराम पथ पर करीब दो घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. बाद में अंचल अधिकारी मधुसूदन चौरसिया और पुलिस के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका.\

(रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट...)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohtas Accident, Rohtas Road Accident, Road Accident Rohtas, Bike Rider Dies In Road Accident Rohtas
Get App for Better Experience
Install Now