रोहतास में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने बच्चों को उतारकर फूंक दी पूरी बस

रोहतास के आरा–सासाराम मुख्य मार्ग पर रविवार शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई. इसके बाद हालात बेकाबू हो गए. आक्रोशित लोगों ने पहले बस में जमकर तोड़फोड़ की, फिर उसमें आग लगा दी. घटना नोखा थाना क्षेत्र के स्थानीय बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है. मृतक की पहचान भलुआही गांव निवासी 35 साल के राजेश गिरी उर्फ भुअर गिरी के रूप में हुई है.

बाइक सवार को बस ने मारी टक्कर

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार शाम राजेश गिरी बाइक से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

बच्चों को सुरक्षित उतारकर बस में लगाई आग

हादसे के बाद बस चालक बस लेकर भागने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सिंचाई कार्यालय के पास बस को घेर लिया. बताया जाता है कि बस में स्कूल टूर पर गए बच्चे सवार थे. ग्रामीणों ने पहले सभी बच्चों को सुरक्षित उतारा, उसके बाद आक्रोश में आकर बस में आग लगा दी. देखते ही देखते बस धू-धूकर जलने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह खाक हो गई.

आग से मची अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

बस में आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही नोखा थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मालाकार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया.

मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया. इससे आरा–सासाराम पथ पर करीब दो घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. बाद में अंचल अधिकारी मधुसूदन चौरसिया और पुलिस के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका.\

