जब बिहारी मजदूरों का मारा जा रहा था तब कहां थे...पीके का राहुल गांधी से सवाल, सीएम नीतीश पर भी बोला हमला

- प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में अपनी बदलाव यात्रा पर निकले हैं
- प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर तीखे हमले किए
- पीएके ने राहुल गांधी और सीएम नीतीश को निशाने पर लेते हुए कई सवाल पूछे
बिहार बदलाव यात्रा पर निकले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वह खुद को एक मज़बूत विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटे हैं. इसी क्रम में उनकी यात्रा भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उच्च विद्यालय जयरामपुर पहुंची, जहां उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया.
एनडीए और महागठबंधन पर बोला हमला
सभा को संबोधित करते हुए पीके ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर तीखे हमले किए. मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया. राहुल गांधी के भागलपुर दौरे पर टिप्पणी करते हुए पीके ने कहा, “जब तेलंगाना में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा था, तब राहुल गांधी कहां थे? कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहारी लोग तो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं. राहुल गांधी से पूछिए कि क्या लालू यादव का 15 साल का जंगलराज वह मानते हैं या नहीं?”
नीतीश कुमार कान में तेल डालकर बैठे
नीतीश कुमार को लेकर पीके ने कहा कि समाज का हर तबका उनसे नाराज़ है. “नीतीश कुमार कान में तेल डालकर बैठे हैं. उनके चंद चाटुकार मंत्री और भ्रष्ट नेता जनता से पैसा उगाही कर रहे हैं. आज बिहार का एक-एक बच्चा उनसे नाराज़ है.” पीएम मोदी के लगातार बिहार दौरों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए. पीके ने कहा, “मोदी जी दुनिया की बात तो खूब करते हैं, लेकिन बिहार की गरीबी और पलायन पर चुप रहते हैं. बिहार बार-बार आने के बावजूद वे यहां की असली समस्या पर कुछ नहीं बोलते.”
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं