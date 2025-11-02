कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन... राजद के जंगलराज की पहचान: बिहार में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी

बिहार के आरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ NDA का ईमानदार घोषणापत्र है, दूसरी तरफ जंगलराज वाले हैं, उन्होंने अपने घोषणापत्र को झूठ, छल-कपट, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है. जंगलराज के लोगों, मत भूलो यह पब्लिक है, यह सब जानती है... पीएम ने कहा कि RJD के जंगलराज की पहचान जिन चीज़ों से होती है वह है- कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन..."



उन्होंने कहा कि बिहार देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है, इसलिए NDA बिहार में शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दे रहा है. हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा. इसके लिए हमने आने वाले वर्षों में एक करोड़ रोजगार देने की घोषणा की है और यह सिर्फ घोषणा नहीं है, यह कैसे होगा, इसकी योजना भी जनता के सामने रखी गई है."



प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में मेक इन इंडिया को लेकर काफी उत्साह है. हमारा लक्ष्य बिहार को मेड इन इंडिया का केंद्र बनाना है. इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों के नेटवर्क को मजबूत करेंगे..."

अब बिहार मछली का निर्यात करता है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपये देती है. बिहार की नई NDA सरकार अपनी ओर से इस राशि में 3,000 रुपये और बढ़ाने जा रही है. बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बिहार दुग्ध मिशन की घोषणा की गई... एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली आयात करता था, लेकिन NDA सरकार की नीतियों का परिणाम है कि अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है और मछली बेचता है...

RJD में घमासान मचा हुआ है: पीएम मोदी

पीएम ने कहा कि आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा NDA एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, RJD में घमासान मचा हुआ है... नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि CM पद पर RJD के नेता का नाम तय हो लेकिन RJD ने मौका छोड़ा नहीं. RJD ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर CM पद चोरी कर लिया, घोषणा करवाकर रहे..."

कांग्रेस की पहचान सिखों के नरसंहार से जुड़ी है पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "अगर RJD बिहार में 'जंगलराज' और तुष्टिकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सिखों के नरसंहार से जुड़ी है. यह 1 और 2 नवंबर 1984 की बात है. आज भी 2 नवंबर है. कांग्रेस के लोगों ने 1 और 2 नवंबर 1984 को दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में सिख नरसंहार को अंजाम दिया था. आज भी कांग्रेस अपनी पार्टी में सिख नरसंहार के दोषियों को पूरे सम्मान के साथ नए पद दे रही है. उन्हें बढ़ावा दे रही है. कांग्रेस हो या राजद, उन्हें अपने पापों का कोई पछतावा नहीं है."