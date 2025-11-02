विज्ञापन
सिख गुरुओं की महान शिक्षाएं समस्त मानव जाति को प्रेरित करती हैं...पटना साहिब में मत्था टेकने पर पीएम मोदी

पीएम मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के भी दर्शन किए. इसे लेकर उन्होंने कहा कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन किए.

  • पीएम मोदी ने बिहार के आरा और नवादा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और पटना में रोड शो किया
  • पीएम मोदी ने पटना साहिब में मत्था टेका और सोशल मीडिया पर इसे दिव्य अनुभव बताते हुए तस्वीरें साझा कीं
  • पीएम ने तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े के दर्शन किए
पटना:

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविवार को बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित किया. इसके बाद उन्होंने शाम को पटना में रोड शो किया और फिर पटना साहिब में मत्था टेका. इसे लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए हैं.

यहां प्रार्थना करना दिव्य अनुभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "आज शाम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में प्रार्थना करना एक अत्यंत दिव्य अनुभव था. सिख गुरुओं की महान शिक्षाएं समस्त मानव जाति को प्रेरित करती हैं. इस गुरुद्वारे का श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से गहरा नाता है, जिनका साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत प्रेरणादायक है." साथ ही उन्होंने पटना साहिब की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं.

पवित्र जोड़े साहिब के किए दर्शन

इस दौरान पीएम मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के भी दर्शन किए. इसे लेकर उन्होंने कहा कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन किए. वे दिव्य गुरु चरण यात्रा के बाद पटना आए हैं, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए थे. लोगों से पटना आकर उनके दर्शन करने का आग्रह करता हूं.

बिहार में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार

प्रधानमंत्री ने अन्य पोस्ट में कहा कि बिहार की धरती के गौरव राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ओजस्वी रचनाओं ने देशवासियों को मां भारती की सेवा के लिए सदैव प्रेरित किया है. आज पटना में दिनकर गोलंबर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. बता दें कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

