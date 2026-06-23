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20 minutes ago

NDTV के पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस विशेष पन्ने पर आप बिहार की राजधानी पटना में आज की प्रमुख घटनाओं और गतिविधियों को एक साथ पढ़ सकते हैं. राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा समेत जन सरोकार से जुड़ी तमाम बड़ी हलचलों को हम अपने संवाददाताओं तथा अन्य विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे. पटना से जुड़ी सही, सटीक और स्‍पष्‍ट खबरों के लिए बने रहें NDTV के इस विशेष लाइव पन्ने पर.

कल की प्रमुख खबरों में पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला, शिक्षा विभाग के 6 अफसरों का निलंबन समेत कई अहम खबरें रहीं. कल, सोमवार (22 जून) की पटना की प्रमुख खबरें आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं-

यहां क्लिक कर पढ़िए कल की प्रमुख खबरें.

Jun 23, 2026 11:00 (IST)
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Patna Live News: शाम 5 बजे गांधी मैदान में गिग वर्कर्स की समस्या सुनेंगे मंत्री

नगर विकास एवं आवास विभाग में मंत्री नीतीश मिश्रा शाम 5 बजे पटना के गांधी मैदान में गिग वर्कर्स एसी लाउंज का निरीक्षण करेंगे. इस मौके पर वे गिग वर्कर्स के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों को भी सुनेंगे.

Jun 23, 2026 10:57 (IST)
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Patna News Live: सिपाही भर्ती के लिए आज से स्पेशल ट्रेन होगी संचालित

पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की जरूरी खबर है. अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए दानापुर रेलवे मंडल की ओर से स्पेशल ट्रेन संचालन शुरू होगा. 23 और 24 जून को 13 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी.

Jun 23, 2026 10:13 (IST)
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Patna Weather: पटना में पारा बढ़ा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री

पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई. तापमान 0.7 डिग्री बढ़कर 27.3 डिग्री तक पहुंच गया.

Jun 23, 2026 09:56 (IST)
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Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर केस में हाईकोर्ट में सुनवाई आज

बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत को लेकर मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर कर स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. आज इस मामले में सुनवाई होगी.  

Jun 23, 2026 09:53 (IST)
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Tejpratap Yadav: हाथ में बैग लेकर दीवार फांद गया पीए- तेजप्रताप

तेजप्रताप ने 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, 1 iPad, 1 MacBook, 1 लैपटॉप और 4 आईफोन चोरी होने की भी रिपोर्ट दी है. उन्होंने बताया कि रात करीब 11.30 बजे मेरे ड्राइवर अनिल यादव और मेरे साथ रहने वाले विशाल ने मोतीलाल राय को एक बैग लेकर आवास की बाउंड्री फांदकर भागते देखा. दोनों व्यक्ति इस घटना के गवाह है कि चोरी मोतीलाल राय ने की.

Jun 23, 2026 09:49 (IST)
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Patna Live: तेजप्रताप यादव के घर में 20 लाख नगदी और सोना-चांदी चोरी

राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव ने घर में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने अपने ही निजी सहायक (PA) मोतीलाल राय पर आरोप लगाए हैं. तेजप्रताप ने शिकायत में बताया कि अलमारी में रखे पार्टी के फंड के 20 लाख रुपए, सोने की अंगूठी और 2 तोला सोने की चेन चोरी हो गए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

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