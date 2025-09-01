विज्ञापन
पप्पू यादव को फिर कांग्रेस की गाड़ी से उतारा? बहस के बाद नाराज होकर सभा से चले गए, VIDEO वायरल

बहस के बाद खफा होकर पप्पू यादव बीच कार्यक्रम में ही सभा स्थल छोड़कर निकल गए. जब वे जा रहे थे तब राहुल गांधी मंच से अपना भाषण दे रहे थे.

(फाइल फोटो)
  • पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे वैन में बैठने को लेकर तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं
  • पप्पू यादव राहुल गांधी की वैन के पीछे चल रही महागठबंधन नेताओं वाली वैन से नाराज होकर बीच में ही चले गए
  • यात्रा प्रबंधन ने सुरक्षा कारणों से पप्पू यादव को वैन में उनकी जगह बदलने का आग्रह किया था, जिससे वे खफा हो गए
पटना:

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है. पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह वैन में रहने को लेकर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान हुई तीखी बहस के बाद वे वैन से उतरते हुए दिख रहे हैं. यह वैन राहुल गांधी की वैन के ठीक पीछे चल रही थी. इसमें महागठबंधन के कई नेता सवार थे. 

बहस के बाद खफा होकर पप्पू यादव बीच कार्यक्रम में ही सभा स्थल छोड़कर निकल गए. जब वे जा रहे थे तब राहुल गांधी मंच से अपना भाषण दे रहे थे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पप्पू यादव इस वैन में गांधी मैदान के पास ही चढ़े थे. वे वैन में जहां बैठे थे, सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां बैठने से मना किया जा रहा था. यात्रा प्रबंधन से जुड़े लोग उन्हें उसी वैन पर कोई दूसरी जगह लेने का आग्रह कर रहे थे. पप्पू यादव इससे नाराज हो गए और वैन से उतर गए. 

9 जुलाई को भी पप्पु यादव को नहीं मिली थी राहुल गांधी की गाड़ी पर जगह

इससे पहले भी पप्पू यादव को राहुल गांधी की गाड़ी पर जगह नहीं मिली थी. 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान वे राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ना चाह रहे थे लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें नीचे धकेल दिया था. तब पप्पू यादव बहुत ट्रोल हुए थे.

