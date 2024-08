Video: बिहार में तटबंध का जायजा लेने गए अधिकारी नाव से नदी में गिर, बाल-बाल बची जान

बिहार जल संसाधन विभाग के एक इंजीनियर भागलपुर जिले में तटबंध का निरीक्षण करने के लिए नाव पर सवार होकर जाते समय गंगा नदी में गिर गए. इसके बाद एनडीआरएफ कर्मियों ने उन्हें बचाया. दुर्घटना के समय जल संसाधन विभाग के कटिहार प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता अनवा जमील, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की मोटर बोट पर सवार थे. वह 8.26 किलोमीटर लंबे इस्माइलपुर-बिंदटोली तटबंध के मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने के लिए यात्रा कर रहे थे.

तटबंध 20 अगस्त को टूट गया, जिससे भागलपुर के गोपालपुर खंड के करारी तिनटंगा, बुद्धुचक और आसपास के अन्य इलाकों में बाढ़ आ गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह अचानक मोटर बोट से नदी में गिर गए जिसके बाद एनडीआरएफ कर्मियों ने उन्हें तुरंत बचा लिया.

Bihar: While inspecting a collapsed embankment in Bhagalpur, Katihar's Chief Engineer was swept away by the Ganga River. The SDRF team quickly rescued him, and he is safe pic.twitter.com/3sFj7bJRIE