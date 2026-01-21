विज्ञापन
विशेष लिंक

ये तो अजूबा है? एक ही पौधे में खिले 6 गोभी, कुदरत का करिश्मा देखने लग गई भीड़

बिहार के मधेपुरा जिले में कुदरत ने अपना बेहतरीन करिश्मा दिखाया, जहां गोभी के एक पौधे में 6-6 फूल उग आए. इसे देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग पहुंच रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ये तो अजूबा है? एक ही पौधे में खिले 6 गोभी, कुदरत का करिश्मा देखने लग गई भीड़
  • बिहार के मधेपुरा जिले में एक गोभी के पौधे में छह फूल एक साथ निकलने का अनोखा मामला सामने आया है
  • मुरलीगंज प्रखंड के टोला स्थित ब्रिजराज फ्यूल्स परिसर में उगी इस गोभी ने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया है
  • आमतौर पर एक गोभी के पौधे में एक ही फूल निकलता है, लेकिन यहां छह फूल निकलने की खबर फैल गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मधेपुरा:

कहते हैं कि कुदरत जब अपना करिश्मा दिखाती है तो हर किसी को हैरान कर देती है. कुदरत के एक ऐसे ही करिश्मे की मिसाल बिहार के मधेपुरा से आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक खेत में गोभी के एक ही फूर में एक या दो नहीं, बल्कि 6 गोभी के फूल निकल आए हैं. जबकि आमतौर पर गोभी के एक पौधे में एक ही फूल निकलता है.

जैसे ही एक पौधे में 6 फूल निकलने की बात फैली, वैसे ही आसपास के गांव से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं. गांव वाले इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं.

कहां का है ये मामला?

ये मामला मुरलीगंज प्रखंड के टोला स्थित ब्रिजराज फ्यूल्स परिसर का है. इस परिसर में उगी अनोखी गोभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है. एक ही पौधे में गोभी के 6-6 फूल उगने की खबर जैसे ही फैली तो आसपास के गांवों से लोग इसे देखने पहुंचने लगे. लोग इसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

'एक पौधे में 6 फूल निकलना चौंकाने वाला'

एक पौधे में 6 फूल निकलना न सिर्फ आकर्षण का केंद्र बन गया, बल्कि चौंकाने वाला भी है. ब्रिजराज फ्यूल्स के मालिक अजय कुमार बताते हैं कि उन्होंने इस साल पहली बार सब्जी की खेती शुरू की थी. 

अजय कुमार कहते हैं कि मधेपुरा बाजार से देसी गोभी का बीज लाकर खेत में लगाया था लेकिन नतीजा उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला. एक पौधे में छह गोभी का निकलना अपने आप में चौंकाने वाला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now