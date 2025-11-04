छपरा का विधायक बनते ही सबसे पहले ये काम करेंगे खेसारी लाल, बोले- करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया

भोजपुरी सुपरस्टार और RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने एनडीटीवी पर एक खास बातचीत में बीजेपी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है. साथ ही उन्होंने बताया कि छपरा में पहला काम कौन सा होगा, जो उनकी प्राथमिकता में है. खेसारी ने बीजेपी के 'गढ़' कहे जाने वाले इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर फोकस किया और वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए.

बीजेपी का 'गढ़' और विकास की कमी

खेसारी लाल यादव ने छपरा सीट को बीजेपी का गढ़ माने जाने पर तंज़ कसा. उन्होंने कहा, "बीजेपी वाले इसे अपना गढ़ मानते हैं, तो कम से कम छपरा के विकास के लिए कुछ करना चाहिए था." उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब यहां की जनता ने उन्हें चुना, तो बेहतर अस्पताल और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन एनडीए सरकार वह भी नहीं दे पा रही है.

खेसारी लाल यादव का सीधा सवाल

"हम आपको मंदिर-मस्जिद या सनातन पर तो बात करने के लिए वोट तो दिए नहीं. "खेसारी लाल यादव ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा भूतकाल की बात करते हैं और जो बीत गया है, उसी पर उलझे रहते हैं. उन्होंने ज़ोर दिया कि नेताओं को वर्तमान में लोगों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए.

जलजमाव: छपरा की सबसे बड़ी समस्या

आरजेडी प्रत्याशी ने छपरा की सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या के रूप में जलजमाव को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि यह समस्या इतनी गंभीर है कि व्यापारी वर्ग बर्बाद हो गया है. जब बारिश होती है तो व्यापारी वर्ग का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है.



विधायक बनने के बाद पहला काम

खेसारी ने वादा किया कि विधायक बनने पर वह सबसे पहले छपरा में जलजमाव की समस्या को ठीक करेंगे और जलजमाव की निकासी के लिए ठोस काम करेंगे. खेसारी लाल यादव अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करते हुए छपरा में विकास, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों को केंद्र में लाना चाहते हैं, और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं.