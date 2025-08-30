बिहारः NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में खाली कुर्सियां देख भड़कीं सांसद लवली आनंद, भाषण दिए बिना लौटीं

Bihar Elections 2025: बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की यात्राएं, सम्मेलनों का दौर जारी है. इसमें कई कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़ नजर आती है तो कुछ में नेता लोगों की कम भीड़ देख सार्वजनिक मंच से गुस्सा दिखाते नजर आते हैं. ऐसा ही कुछ शनिवार को रोहतास के नोखा में हुआ. जहां एनडीए के विधानसभास्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कुर्सियां खाली देखकर शिवहर की जेडीयू सांसद लवली आनंद बिफर पड़ीं. उन्होंने मंच से ही कार्यकर्ताओं को खरी-खोटी सुनाई और बिना भाषण दिए ही कार्यक्रम से चली गई.

11.30 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम, सांसद को अंत में बोलना था



कार्यक्रम दिन के 11:30 बजे से ही शुरू हो गई और कार्यक्रम खत्म होते-होते 4 बज गए. तब तक सभी वक्ता अपनी अपनी बातें रख रहे थे. मुख्य अतिथि होने के कारण सांसद लवली आनंद को सबसे अंत में बोलना था. इसी बीच कार्यकर्ताओं के लिए पंडाल के एक छोर पर भोजन शुरू कर दिया गया.

सांसद के बोलते समय ही शुरू हो गया भोजन का कार्यक्रम



ऐसे में लगभग सभी कार्यकर्ता पंडाल में कुर्सियां छोड़कर भोजन करने चले गए. ऐसे में जब कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि के रूप में जेडीयू सांसद लवली आनंद संबोधन करने पहुंची तो लगभग तमाम कुर्सियां खाली देखकर वह नाराज हो गई. इसके लिए वह मंच से ही कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाने लगी.

लवली आनंद बोलीं- यह स्थिति देखकर काफी मायूसी हुई

कहने लगी कि कई महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर वह यहां पहुंची है और यहां के कुव्यवस्था के कारण सारी कुर्सियां खाली है. उन्होंने बताई कि नोखा में पहले भी कई बड़ी-बड़ी सभाएं कर चुकी है. लेकिन यह स्थिति देखकर उन्हें काफी मायूसी हुई है. बाद में पूछने पर उन्होंने कही कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट है.

बाद में कहा- 200 फीसदी आश्वस्त एनडीए की होगी जीत

हालांकि बात में मीडिया से बात करते हुए जदयू सांसद लवली आनंद ने दावा किया है कि वह 200% आश्वस्त है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की जबरदस्त जीत होगी और नीतीश कुमार फिर से बिहार की कमान संभालेंगे. इसमें कहीं भी किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए.

लवली आनंद बोलीं- हमने 225 सीटों का लक्ष्य तय किया है

उन्होंने कहा कि सिर्फ पक्ष ही नहीं, विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लकीर खींची है वह धीरे-धीरे और लंबी होती जा रही है. महिलाओं के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो कर दिखाया है, वह पूरे देश के लिए नजीर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार के को हर मोर्चे पर विकास की अगली पंक्ति में खड़े कर रहे हैं. उन लोगों ने 225 सीटों का लक्ष्य भी निर्धारित किया है.

(रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट)



यह भी पढ़ें - बिहार को चाहिए ओरिजनल CM... राहुल-अखिलेश के सामने तेजस्वी ने खुद को बताया मुख्यमंत्री उम्मीदवार