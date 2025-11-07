भाजपा को वोट क्यों दिया?... आरजेडी समर्थकों की दलित परिवार से मारपीट, 3 जगहों पर तनाव

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि वोट देकर लौट रहे एक दलित परिवार के तीन सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया. हमलावरों ने कथित तौर पर उनसे पूछा कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया और जब उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट देने की बात कही, तो दबंगों ने उनकी लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी. यह सनसनीखेज घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव की है.

वोट देने के बाद लौटने पर हुआ हमला

घायलों में 28 वर्षीय मानेश राम, उनके पिता छट्ठू राम, और उनके भाई बलम राम शामिल हैं. ये सभी बुचेया गांव की दलित बस्ती के रहने वाले हैं. पीड़ित मानेश राम ने बताया कि वे देर शाम बैकुंठपुर विधानसभा के सिधवलिया स्थित मतदान केंद्र पर वोट देकर अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे दलित बस्ती की ओर बढ़े, गांव के कुछ दबंगों ने उन्हें रोक लिया और मतदान के बारे में पूछताछ की.

पीड़ित मानेश राम ने बताया, "जब हमने बताया कि हम बीजेपी को वोट देकर लौट रहे हैं, तभी दबंगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया. उन्होंने लाठी-डंडों से हमारी पिटाई की."

RJD समर्थकों पर हमले का आरोप

पीड़ितों ने गांव के ही अखिलेश यादव, विशाल यादव और उनके पिता सहित करीब आधा दर्जन लोगों पर हमले का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि हमलावरों ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को वोट नहीं देने की वजह से निशाना बनाया. हमले में तीनों घायलों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें तुरंत सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, जहां से देर शाम बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रेफर कर दिया गया.

भाजपा प्रत्याशी ने की मुलाकात

घटना की सूचना मिलने पर भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी देर रात सदर अस्पताल पहुंचे और घायल पीड़ितों का हाल-चाल जाना.

पुलिस ने घटना की पुष्टि की, जांच जारी

गोपालगंज के एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि बैकुंठपुर विधानसभा में मतदान समाप्त होने के बाद तीन स्थानों बैकुंठपुर थाना के बंगरा, महम्मदपुर थाना के देवकुली और सिधवलिया थाना के बुचेया पर मारपीट की घटनाएं दर्ज की गई हैं. एसडीपीओ ने बताया कि घायल व्यक्तियों से लिखित शिकायत ली जा रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि "जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." यह घटना बिहार चुनाव के दौरान सुरक्षा और स्वतंत्र मतदान पर गंभीर सवाल खड़े करती है.