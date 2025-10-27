बिहार के वोटर ध्यान दें, QR कोड से 1 मिनट में अपना बूथ ऐसे ढूंढें

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का आंकड़ा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कवायद तेज कर दी है. पटना में जिला निर्वाचन कार्यालय ने ऐसा ही डिजिटल तरीका अपनाया है, इससे किसी भी वोटर को बूथ और उसकी लोकेशन जानने के लिए सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके मिल जाएंगी. दरअसल, कई बार वोटर्स इस कारण मतदान नहीं कर पाते हैं कि उन्हें उनके बूथ और उसकी लोकेशन की सही जानकारी नहीं मिल पाती है. खासकर शहरी इलाकों में ये समस्या आती है. बूथ की जानकारी के लिए ECINET और इलेक्टोरल सर्च डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल (ElectoralSearch.Gov.in) पर उपलब्ध होती है, लेकिन हर किसी के लिए पोर्टल पर जाना और बूथ की जानकारी वहां से हासिल करना सहज और सुलभ नहीं होता.

ऐसे में चुनाव आयोग की ओर जारी ये क्यूआर कोड वोटर्स खासकर युवा मतदाताओं के लिए आसान तरीका हो सकता है. चुनाव आयोग ने क्यूआर कोड की सूचना आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छठ पूजा के घाटों और चौराहों के आसपास होर्डिंग और फ्लेक्स लगाकर भी जागरूकता शुरू की है. सोशल मीडिया के जरिये भी इसका प्रचार किया जा रहा है

वोटर्स सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, ईपीआईसी नंबर और अन्य जरूरी जानकारी डालकर आसानी से एक मिनट के भीतर पता कर सकते हैं कि उनका मतदान केंद्र कहां है.

विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बार फिर आगाह किया है. डीएम डॉ. त्यागराजन ने कहा कि वोटर्स को किसी भी तरह का नकद या अन्य सामान का लालच देना कानूनी अपराध है. सचल दस्ते और सर्विलांस टीमें इस पर पैनी निगाह रखे हुए हैं. चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए सभी उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, चुनाव प्रचार खर्च आदि का ब्योरा जुटाया जा रहा है. शराब, पैसा या किसी अन्य तरीके से रिश्वत देने का प्रयास भी दंडनीय है. वोटर्स ऐसी किसी भी जानकारी के लिए शिकायत चुनाव अधिकारियों से कर सकते हैं.