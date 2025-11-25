विज्ञापन
विशेष लिंक

पिता का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बेटे ने हेलीकॉप्टर से कराई दुल्हन की विदाई, देखें VIDEO

बिहार में एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. राजधानी पटना के परसा बाजार के रहने वाले दूल्हा डॉक्टर राजीव ने अपनी दुल्हनिया प्रीति की विदाई हेलीकॉप्टर यानी 'उड़न खटोले' से कराई.

Read Time: 3 mins
Share
पिता का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बेटे ने हेलीकॉप्टर से कराई दुल्हन की विदाई, देखें VIDEO

बिहार में एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. राजधानी पटना के परसा बाजार के रहने वाले दूल्हा डॉक्टर राजीव ने अपनी दुल्हनिया प्रीति की विदाई हेलीकॉप्टर यानी 'उड़न खटोले' से कराई, जिसे देखने के लिए विग्रहापुर में सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी. यह शादी सिर्फ अपने भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि एक दिवंगत पिता के सपने को पूरा करने की भावनात्मक कहानी के कारण भी खास बन गई है. 

परसा बाजार से विग्रहापुर तक ‘उड़न खटोला'

शादी संपन्न होने के बाद जब दूल्हा और दुल्हन विदाई के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार हुए, तो चारों ओर उत्साह का माहौल बन गया. हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव और आस-पास के क्षेत्रों से लोग भारी संख्या में पहुंचे थे. दूल्हा-दुल्हन के हेलीकॉप्टर में सवार होते ही लोगों में ऐसा उत्साह था कि हर कोई इस यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया. हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, और यह शादी इलाके में "उड़न खटोले वाली शादी" के नाम से मशहूर हो गई. 

Latest and Breaking News on NDTV

पिता के सपने को पूरा करने की अनोखी परंपरा

परिवार का कहना है कि हेलीकॉप्टर से शादी कराने की यह परंपरा पहले से चली आ रही है. इसके पीछे एक गहरा भावनात्मक कारण है. दिवंगत पिता का सपना था कि उनके दोनों बेटों की बारात और विदाई हेलीकॉप्टर से ही हो. इस सपने को पूरा करने के लिए, कुछ साल पहले बड़े बेटे डॉक्टर प्रभात ने भी अपनी दुल्हनिया की विदाई उड़न खटोले से कराई थी. अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए छोटे बेटे डॉक्टर राजीव की शादी में भी हेलीकॉप्टर पैकेज बुक किया गया.


दुल्हन प्रीति ने बताया सबसे यादगार अनुभव

इस अनोखी विदाई ने दुल्हन और उनके परिवार को भी भावुक कर दिया. उन्होंने इस अनोखे अनुभव को बेहद खास बताया और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी विदाई हेलीकॉप्टर से होगी. दूल्हे की मां और प्रीति की मां, दोनों ने इसे जीवन का एक भावुक और यादगार पल बताया. वहीं प्रीति की बहन ने कहा कि गांव में पहली बार ऐसी विदाई हुई है, इसलिए सभी ग्रामीण बेहद उत्साहित थे. इस 'उड़न खटोले वाली शादी' ने न केवल एक परिवार का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे इलाके में एक नया यादगार अध्याय लिख दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar News Aaj Ka, Bihar Bride And Groom News
Get App for Better Experience
Install Now